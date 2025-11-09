Der Tabellenletzte der Fußball-Landesliga verpasst bei der Sport-Union Neckarsulm nur knapp seinen zweiten Saisonsieg.

Einen sehr starken Auftritt hat Landesligist GSV Pleidelsheim am Samstag bei der Sport-Union Neckarsulm abgeliefert. Beim 1:1 nahmen die Gelb-Schwarzen einen Punkt mit. „Im dritten Spiel in Folge haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir sind aufgetreten wie eine Spitzenmannschaft“, sagt der GSV-Trainer Marcus Wenninger. „Wir haben hoch gepresst, hatten viele Ballgewinne und haben kaum etwas zugelassen. Am Ende hat auch mein Neckarsulmer Trainerkollege gemeint, dass das Unentschieden für seine Mannschaft schmeichelhaft sei“, so der Coach des Tabellenletzten.

Nur eine einzige gute Gelegenheit hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit. Pleidelsheim hatte dagegen Chancen für mehrere Treffer. Es dauerte jedoch bis in die Nachspielzeit, ehe Robin Bender einen Freistoß zum 1:0 verwertete (45.+2).

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Pleidelsheimer viel Ballbesitz. Robin Slawig, Patrick Sirch, Robin Bender und Jan Schlipf vergaben beste Möglichkeiten. Neckarsulm versuchte es meist mit Fernschüssen aus über 20 Metern. Kurz vor Schluss gelang den Gastgebern nach einem Freistoß dennoch der Ausgleich. „Der Ball ist im Strafraum herumgeflippert und in zentraler Position einem Neckarsulmer vor die Füße gefallen“, berichtet Wenninger. So entstand der Ausgleich durch Mattia Trianni (85.). „Danach sind wir aber nicht auseinander gebrochen, sondern haben es gut zu Ende gespielt“, so Wenninger.

Somit nahmen die Pleidelsheimer immerhin einen Punkt mit nach Hause. An der Platzierung änderte sich freilich nichts – der GSV wird noch eine ganze Weile die Rote Laterne tragen. Bis zur Winterpause will er den aktuellen Abstand von neun Punkten aufs rettende Ufer jedoch noch verkürzen.