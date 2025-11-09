Der Tabellenletzte der Fußball-Landesliga verpasst bei der Sport-Union Neckarsulm nur knapp seinen zweiten Saisonsieg.
09.11.2025 - 11:26 Uhr
Einen sehr starken Auftritt hat Landesligist GSV Pleidelsheim am Samstag bei der Sport-Union Neckarsulm abgeliefert. Beim 1:1 nahmen die Gelb-Schwarzen einen Punkt mit. „Im dritten Spiel in Folge haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir sind aufgetreten wie eine Spitzenmannschaft“, sagt der GSV-Trainer Marcus Wenninger. „Wir haben hoch gepresst, hatten viele Ballgewinne und haben kaum etwas zugelassen. Am Ende hat auch mein Neckarsulmer Trainerkollege gemeint, dass das Unentschieden für seine Mannschaft schmeichelhaft sei“, so der Coach des Tabellenletzten.