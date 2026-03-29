Fußball-Landesliga: GSV Pleidelsheim gewinnt extrem wichtiges Sechs-Punkte-Spiel

Der Landesligist GSV Pleidelsheim ist zurück in der Erfolgsspur – und dies zur rechten Zeit: Beim ebenfalls in der Abstiegszone stehenden SV Kaisersbach gewannen die Gelb-Schwarzen am Sonntagnachmittag deutlich mit 3:0. Damit punkteten die Pleidelsheimer nicht nur gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, sondern kletterten auch auf Relegationsplatz 13.

„Das war ein Spiel, das man auch 6:0 gewinnen kann. Schon zur Halbzeit hätten wir 3:0 oder 4:0 führen müssen“, sagt GSV-Trainer Marcus Wenninger. Trotz zahlreicher Möglichkeiten wollte den Gästen vor der Pause jedoch nur ein einziger Treffer gelingen: Robin Slawig traf nach einer guten Viertelstunde zum 1:0 (17.). Mit dieser knappen Führung ging es auch in die Pause, obgleich allein Slawig noch zwei gute Chancen vor der Pause vergeben hatte.

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte er dann jedoch endlich auf 2:0 (52.). Den dritten Treffer steuerte Kevin Sirch nach einer Ecke per Kopf bei (69.). „Das war ein sehr reifer Auftritt meiner Mannschaft, die defensiv so gut wie gar nichts zugelassen hat und trotz mehrerer Ausfälle sehr gut performet hat“, sagt Wenninger. Tatsächlich fehlten mehrere Akteure kurzfristig krankheitsbedingt. In der ersten Halbzeit kamen die Kaisersbacher nur zu einer nennenswerten Chance, nach dem Seitenwechsel zu gar keiner mehr.

Zehn Spiele haben die Gelb-Schwarzen nun noch Zeit, mindestens den Relegationsplatz zu halten oder sich gar noch zu verbessern. Der dafür notwendige Platz zwölf ist jedoch weiterhin weit entfernt, auch auch der TSV Heimerdingen und der TSV Crailsheim siegten. So liegt der Fokus zunächst weiterhin darauf liegt, Platz 13 zu verteidigen. Am kommenden Wochenende erwartet der GSV den Tabellensiebten SSV Schwäbisch Hall. Dann soll der nächste Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht werden.