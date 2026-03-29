 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. StZ Plus

  4. GSV Pleidelsheim gewinnt extrem wichtiges Sechs-Punkte-Spiel

Fußball-Landesliga GSV Pleidelsheim gewinnt extrem wichtiges Sechs-Punkte-Spiel

Fußball-Landesliga: GSV Pleidelsheim gewinnt extrem wichtiges Sechs-Punkte-Spiel
1
Robin Slawig traf nach der Pause zum ersehnten 2:0. Foto: Archiv (Baumann/Julia Rahn)

Der Landesligist siegt auswärts souverän im Kellerduell beim SV Kaisersbach – und klettert auf den Relegationsrang.

Der Landesligist GSV Pleidelsheim ist zurück in der Erfolgsspur – und dies zur rechten Zeit: Beim ebenfalls in der Abstiegszone stehenden SV Kaisersbach gewannen die Gelb-Schwarzen am Sonntagnachmittag deutlich mit 3:0. Damit punkteten die Pleidelsheimer nicht nur gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, sondern kletterten auch auf Relegationsplatz 13.

 

„Das war ein Spiel, das man auch 6:0 gewinnen kann. Schon zur Halbzeit hätten wir 3:0 oder 4:0 führen müssen“, sagt GSV-Trainer Marcus Wenninger. Trotz zahlreicher Möglichkeiten wollte den Gästen vor der Pause jedoch nur ein einziger Treffer gelingen: Robin Slawig traf nach einer guten Viertelstunde zum 1:0 (17.). Mit dieser knappen Führung ging es auch in die Pause, obgleich allein Slawig noch zwei gute Chancen vor der Pause vergeben hatte.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: 3:0 – FC Marbach landet einen Befreiungsschlag

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr 3:0 – FC Marbach landet einen Befreiungsschlag

Der Bezirksligist aus Marbach belohnt sich für eine starke Leistung und siegt beim TASV Hessigheim ungefährdet mit 3:0 (1:0).

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte er dann jedoch endlich auf 2:0 (52.). Den dritten Treffer steuerte Kevin Sirch nach einer Ecke per Kopf bei (69.). „Das war ein sehr reifer Auftritt meiner Mannschaft, die defensiv so gut wie gar nichts zugelassen hat und trotz mehrerer Ausfälle sehr gut performet hat“, sagt Wenninger. Tatsächlich fehlten mehrere Akteure kurzfristig krankheitsbedingt. In der ersten Halbzeit kamen die Kaisersbacher nur zu einer nennenswerten Chance, nach dem Seitenwechsel zu gar keiner mehr.

Zehn Spiele haben die Gelb-Schwarzen nun noch Zeit, mindestens den Relegationsplatz zu halten oder sich gar noch zu verbessern. Der dafür notwendige Platz zwölf ist jedoch weiterhin weit entfernt, auch auch der TSV Heimerdingen und der TSV Crailsheim siegten. So liegt der Fokus zunächst weiterhin darauf liegt, Platz 13 zu verteidigen. Am kommenden Wochenende erwartet der GSV den Tabellensiebten SSV Schwäbisch Hall. Dann soll der nächste Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht werden.

Weitere Themen

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Drei Platzverweise – SV Pattonville siegt in höchstdramatischer Partie

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr Drei Platzverweise – SV Pattonville siegt in höchstdramatischer Partie

Der abstiegsbedrohte Bezirksligist erlebt beim TSV Heimsheim einen Krimi und spielt erst in Über-, wenig später in Unterzahl. Der SV Kornwestheim gewinnt souverän beim TSV Münchingen.
Von Andreas Hennings
Fußball-Bezirksliga: Paukenschlag – SpVgg Holzgerlingen gewinnt 6:0 in Vaihingen

Fußball-Bezirksliga Paukenschlag – SpVgg Holzgerlingen gewinnt 6:0 in Vaihingen

Beim TSV Musberg hätte der TSV Dagersheim in der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen einen Punkt verdient gehabt, steht jedoch am Ende mit leeren Händen da.
Von Jürgen Renner
Fußball-Landesliga, Staffel II: SV Böblingen erkämpft sich den nächsten Zähler

Fußball-Landesliga, Staffel II SV Böblingen erkämpft sich den nächsten Zähler

Die SV Böblingen tut sich in der Fußball-Landesliga, Staffel II, gegen den TV Echterdingen lange schwer, verdient sich aber letztlich ein Unentschieden.
Von Kevin Schuon
Fußball: TSV Schmiden: Wieder einmal den Beginn verschlafen

Fußball: TSV Schmiden Wieder einmal den Beginn verschlafen

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden verlieren am Sonntag mit 0:3 (0:2) beim SV Breuningsweiler.
Von Susanne Degel
Fußball: TV Oeffingen: Auch in Öhringen ist nichts zu holen

Fußball: TV Oeffingen Auch in Öhringen ist nichts zu holen

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen verlieren am Samstag das nächste Auswärtsspiel – diesmal mit 1:4 (1:3) beim Tabellenvierten.
Von Eva Herschmann
4:2-Sieg über SG Weinstadt: Der TSV Heimerdingen kämpft sich aus dem Abstiegssumpf

4:2-Sieg über SG Weinstadt Der TSV Heimerdingen kämpft sich aus dem Abstiegssumpf

Der Fußball-Landesligist feiert beim 4:2 über die SG Weinstadt den dritten Sieg in Folge – und klettert auf Rang neun. Der Vertrag von Trainer Markus Koch wird nicht verlängert.
Von Jürgen Kemmner
Fußball-Landesliga Staffel II: TSV Ehningen belohnt sich mit Ausgleichstor in letzter Minute

Fußball-Landesliga Staffel II TSV Ehningen belohnt sich mit Ausgleichstor in letzter Minute

Die Landesliga-Fußballer des TSV Ehningen haben aus dem Topspiel einen Punkt mit nach Hause gebracht. Aufgrund einer starken ersten Hälfte wäre sogar mehr drin gewesen.
Von Maximilian Schöbel
Fußball – Zusammenfassung: TSV Berkheim verpasst den nächsten Sieg

Fußball – Zusammenfassung TSV Berkheim verpasst den nächsten Sieg

Der TSV Berkheim und der FV Plochingen bleiben im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga stecken. Die SG Eintracht Sirnau verlässt dafür in der KLA die Abstiegsplätze.
Von Lilli Heinrich
Fußball: SV Fellbach: Vor dem Tor nicht effektiv

Fußball: SV Fellbach Vor dem Tor nicht effektiv

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren bei den Sportfreunden in Dorfmerkingen mit 1:3 (1:1) und beenden damit ihre Serie von zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage.
Von Susanne Degel
Fußball-Landesliga, Staffel II: TSV Bernhausen beendet Maichinger Siegesserie

Fußball-Landesliga, Staffel II TSV Bernhausen beendet Maichinger Siegesserie

Der GSV Maichingen lässt in der Fußball-Landesliga, Staffel II, drei einfache Gegentore zu und verliert zum ersten Mal in der Rückrunde mit 1:3 (1:2) gegen den TSV Bernhausen.
Von Sascha Berger
Weitere Artikel zu Pleidelsheim Landesliga Württemberg Kaisersbach
 
 