Fußball-Landesliga GSV Pleidelsheim gewinnt extrem wichtiges Sechs-Punkte-Spiel
Der Landesligist siegt auswärts souverän im Kellerduell beim SV Kaisersbach – und klettert auf den Relegationsrang.
Der Landesligist siegt auswärts souverän im Kellerduell beim SV Kaisersbach – und klettert auf den Relegationsrang.
Der Landesligist GSV Pleidelsheim ist zurück in der Erfolgsspur – und dies zur rechten Zeit: Beim ebenfalls in der Abstiegszone stehenden SV Kaisersbach gewannen die Gelb-Schwarzen am Sonntagnachmittag deutlich mit 3:0. Damit punkteten die Pleidelsheimer nicht nur gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, sondern kletterten auch auf Relegationsplatz 13.