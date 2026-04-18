Fußball-Landesliga: Hachmanns Doppelpack bringt GSV Pleidelsheim drei Punkte

Einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt hat Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim am Freitagabend gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar gemacht. Die Gelb-Schwarzen gewannen gegen den Vorletzten mit 2:1 und kletterten damit zumindest vorübergehend auf den Relegationsplatz.

In einem kampfbetonten Spiel zweier Teams aus dem Tabellenkeller brachte Aaron Hachmann die Gastgeber nach einer knappen Viertelstunde in Führung, als er eine Hereingabe von Robin Bender per Kopf zum 1:0 verwertete (13.). Nils Lustig glich jedoch fünf Minuten später aus. Beide Mannschaften spielten sich in der Folgezeit mehrere Möglichkeiten heraus, die aber zunächst nicht genutzt wurden. Schließlich war es erneut Hachmann, der mit seinem eigentlich schwächeren linken Fuß aus 18 Metern abzog und den GSV erneut in Führung brachte (27.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel agierten fast nur noch die Gelb-Schwarzen. Defensiv ließen die Pleidelsheimer fast nichts mehr zu. Mehrfach hatte der GSV die Gelegenheit, auf 3:1 zu erhöhen. Tatsächlich lag der Ball auch noch zwei weitere Male im Tor der Gäste, doch wurden beide Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht gegeben. So blieb es letztlich beim 2:1, das die Pleidelsheimer weiter im Rennen um den Klassenhalt hält. Für die SGM Krumme Ebene am Neckar rückt der Abstieg dagegen nun sehr nahe. „Das Spiel war reiner Abnutzungskampf. Es war eine sehr körperliche Geschichte“, so GSV-Trainer Marcus Wenninger. Am 26. April geht es für die Gelb-Schwarzen mit dem Auswärtsspiel beim SV Leonberg/Eltingen weiter.

GSV Pleidelsheim: Schüler – Kevin Sirch, Müller (82. Porubek), Divkovic (46. Tränkle) – Weindl, Schlipf (90.+1 Igwe), Pfeiffer, Bender, Vejselovic – Hachmann (79. Patrick Sirch), Slawig (69. Kunberger).