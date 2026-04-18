Fußball-Landesliga Hachmanns Doppelpack bringt GSV Pleidelsheim drei Punkte
Mit zwei Toren führt Aaron Hachmann den GSV Pleidelsheim zum Sieg. Der Klassenerhalt in der Landesliga rückt für die Gelb-Schwarzen nun zum Greifen nah.
Mit zwei Toren führt Aaron Hachmann den GSV Pleidelsheim zum Sieg. Der Klassenerhalt in der Landesliga rückt für die Gelb-Schwarzen nun zum Greifen nah.
Einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt hat Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim am Freitagabend gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar gemacht. Die Gelb-Schwarzen gewannen gegen den Vorletzten mit 2:1 und kletterten damit zumindest vorübergehend auf den Relegationsplatz.