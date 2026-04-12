Trotz guter Ansätze unterliegt der TSV Plattenhardt im Kellerduell dem FV Neuhausen mit 1:3. Der Chancenwucher des Tabellen-13. rächt sich.
12.04.2026 - 20:15 Uhr
Erheblicher Rückschlag für den TSV Plattenhardt im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga. Im Filder-Kellerduell verlor das Team um Spielertrainer Pierre Eiberger gegen den FV Neuhausen mit 1:3. „Es hat die abgezocktere Mannschaft gewonnen. Wir machen es gut, verteidigen aber in den wichtigen Momenten nicht gut genug. Da fehlen aktuell ein paar Prozent“, sagt Eiberger.