Fußball Landesliga Jay Kiloko lebt seinen Traum bei der SKV Rutesheim
Der Verteidiger hat sich bei der SKV von der Fußball-Jugend bis in den Landesliga-Kader hochgespielt – seine heutigen Trainer waren einst seine Vorbilder.
Der Verteidiger hat sich bei der SKV von der Fußball-Jugend bis in den Landesliga-Kader hochgespielt – seine heutigen Trainer waren einst seine Vorbilder.
Würde die SKV Rutesheim Vereins-Bettwäsche vertreiben, hätte Jay Kiloko wohl schon als Kind in dieser geschlafen. Der 22-Jährige gibt vor dem Landesliga-Derby gegen den TSV Heimerdingen am Freitagabend (19 Uhr) Einblicke in seine Verbundenheit mit den Schwarz-Weißen.