Fußball Landesliga: Jay Kiloko lebt seinen Traum bei der SKV Rutesheim

Würde die SKV Rutesheim Vereins-Bettwäsche vertreiben, hätte Jay Kiloko wohl schon als Kind in dieser geschlafen. Der 22-Jährige gibt vor dem Landesliga-Derby gegen den TSV Heimerdingen am Freitagabend (19 Uhr) Einblicke in seine Verbundenheit mit den Schwarz-Weißen.

In der D-Jugend kam der gebürtige Böblinger auf mehrfaches Bemühen des damaligen Jugendtrainers Markus Scheu aus Friolzheim zur SKV. Während seiner Zeit im Rutesheimer Nachwuchs verfolgte er mit einem Freund regelmäßig die Heimspiele der ersten Mannschaft. „Dann dachten wir uns irgendwann, jetzt müssen wir auch mal zu einem Auswärtsspiel“, erinnert sich Kiloko.

Erinnerung an HSV-Profi Daniel Elfadli

Aufgrund ihres jungen Alters und der Berufstätigkeit der Eltern blieb den beiden nur, mit den Spielern im Mannschaftsbus zu reisen. Kiloko war etwa zwölf Jahre alt und erzählt, dass er von der Mannschaft sehr gut aufgenommen wurde. Unter anderem der heutige Bundesliga-Profi Daniel Elfadli (Hamburger SV) und der heutige SKV-Co-Trainer Alexander Wellert kümmerten sich darum, dass die jungen Fans nach den Spielen auch wieder sicher nach Hause kamen.

Jay Kiloko (li.) freut sich mit Trainer Christopher Baake (2. v. li.) über den Last-Minute-Sieg über die Spvgg Satteldorf. Foto: Andreas Gorr

Bei einem Relegationsspiel gegen den FV Löchgau im Jahr 2018 durfte Jay Kiloko vor dem Spiel in die Kabine der Aktiven und wurde vom Rutesheimer Trainer Rolf Kramer in dessen Ansprache erwähnt. In der A-Jugend lag der Fokus dann mehr auf die berufliche Zukunft, wie der heutige Werksfeuerwehrmann berichtet. Dennoch stieg er zur U 23 auf und setzte seinen Rutesheimer Weg, mit dem die SKV eigene Nachwuchsspieler an die erste Mannschaft heranführt, weiter fort.

Anfang 2025 folgte die erste Einladung ins Landesliga-Team. Trainer Christopher Baake bezeichnet seinen Schützling als „Rutesheimer Junge, feiner Kerl, sehr angenehmer Zeitgenosse“. Als Baake selbst noch als Spieler auf dem Feld stand, erlebte er Kiloko als jungen Fan auf den Auswärtsfahrten, heute freut er sich über die Wiedervereinigung. Neben der sportlichen Qualität überzeugt den Coach vor allem die Persönlichkeit des jungen Spielers. Für diesen ging mit der Berufung ein Traum in Erfüllung. „Für mich ist es eine riesengroße Ehre, für die erste Mannschaft zu spielen“, betont er, auch ihn freut dieses Wiedertreffen. „Meine heutigen Trainer waren damals noch Spieler und meine Vorbilder“, erzählt Kiloko, besonders nennt er Co-Trainer Markus Wellert, der wie er selbst als Innenverteidiger und linker Schienenspieler zum Einsatz kam.

Bei seinem ersten Training mit der ersten Mannschaft war Jay Kiloko sehr aufgeregt, der schnellere Fußball im Vergleich zur U 23 war deutlich spürbar. Doch Trainer Baake hielt zu ihm. In der Rückrunde kam der 22-Jährige zu sieben Einsätzen in der Landesliga und ist inzwischen ein fester Bestandteil des Kaders – aktuell kommt er auf zwölf Saisoneinsätze bei 21 Partien. Bei seinem Debüt für die erste Mannschaft war die Freude groß. „Ich habe alles gegeben, weil mir die SKV am Herzen liegt. Es war ein unglaubliches Gefühl“, blickt Kiloko zurück.

Beim Derby-Hinspiel in Heimerdingen feierten die Kicker der SKV Rutesheim im September einen 3:1-Erfolg. Foto: Pressefoto Baumann/Leonie Keppler

Den Verein schätzt er als besonders familiär, auch das Verhältnis innerhalb seiner Mannschaft bereitet ihm viel Freude. Als ehemaliger Fan nun selbst auf dem Platz zu stehen, begeistert ihn besonders. Für den Ur-Rutesheimer birgt das Spiel am Freitagabend gegen den Nachbarn TSV Heimerdingen einen besonderen Reiz. „Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Freitagabend, Flutlichtspiel, was gibt es Geileres? Das liebt jeder Fußballer“, sagt Kiloko.

Der junge Mann hofft auf einen Einsatz, zumindest einen Platz im Kader hat er laut Trainer Baake sicher – und selbstverständlich tippt Jay Kiloko auf einen 3:0-Heimsieg.