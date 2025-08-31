Fußball-Landesliga Joker Hörz als später Matchwinner für den TSV Plattenhardt
Beim Aufsteiger reden alle über das neue Traum-Sturmtrio – das Tor zum 1:0-Auswärtssieg in Sindelfingen erzielt aber der Mann von der Bank.
Den finalen Belastungstest gab es an der Eckfahne. Ein gutes Dutzend Kicker in Rot, Ersatzspieler inklusive, stürzte sich auf den Matchwinner und begrub diesen jubelnd unter sich. Was für eine Geschichte: ausgerechnet Mark Hörz. Da ist beim Fußball-Landesligisten TSV Plattenhardt seit Wochen dessen neues Traum-Sturmtrio das Gesprächsthema, und am Samstag stand dieses dann auch erstmals gemeinsam in der Startformation. Wer aber entscheidet das Spiel? Hörz, der in die zweite Reihe verdrängte Mann von der Bank. Sein später Treffer bedeutete den 1:0-Auswärtssieg beim VfL Sindelfingen.