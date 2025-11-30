Fußball-Landesliga: Joker Pirracchio bringt späten Echterdinger Jubel

Nein, kein Ende gut, alles gut. Dafür ist bei den Fußballern des TV Echterdingen in diesem Jahr 2025 schlicht zu viel schief gegangen. Aber: Am Sonntag, im aktuellen letzten Spiel vor der Winterpause, war dann trotzdem großer Jubel. Es geht also doch noch, auch im eigenen Stadion: Ein 1:0-Heimsieg gegen den FV Neuhausen bedeutete das dringend herbeigesehnte Erfolgserlebnis, das im Filderclub die Hoffnungen auf den Landesliga-Klassenverbleib nährt. „Ein zähes Spiel, kein Leckerbissen. Aber das Wichtigste sind die drei Punkte“, sagt der Interimscoach Predrag Sarajlic. Eben um ihn und in der Trainerfrage überhaupt soll nun in dieser Woche eine Entscheidung fallen. Die beiden Optionen: weiter mit dem 46-Jährigen – oder weiter externe Nachfolgersuche, wobei jene bislang im Sande verlaufen ist.