  Kollektives Aufatmen beim MTV Stuttgart

Fußball-Landesliga Kollektives Aufatmen beim MTV Stuttgart

Fußball-Landesliga: Kollektives Aufatmen beim MTV Stuttgart
1
Michel-Angelo Triantafillou bereitete das 2:0 des MTV Stuttgart vor. Foto: Günter Bergmann

Die Kräherwald-Elf holt im vierten Spiel die ersten Punkte dieser Saison. Auf der Problemposition „Tor“ findet sich beim 3:1 gegen den GSV Maichingen eine kurzfristige Lösung.

Einmal kräftig durchgeatmet im Nordwesten der Landeshauptstadt. Groß war die Erleichterung am Sonntagnachmittag bei Trainer Björn Lorer und seinen Kickern des MTV Stuttgart, dass am vierten Spieltag der Fußball-Landesligasaison endlich etwas Zählbares aufs Konto gekommen ist. Nach bisher drei Niederlagen bezwang der Vorjahresvierte auf dem heimischen Sportgelände am Kräherwald den GSV Maichingen verdient mit 3:1. „Die ersten 70 Minuten waren sehr überzeugend. Ich habe nach dem Spiel zu den Jungs gesagt, dass wir so gerne immer auftreten können“, sagte Lorer. Nach zwei schwachen Vorstellungen zum Auftakt habe er schon im Training und im vorangegangenen Auswärtsspiel in Bernhausen einen Aufwärtstrend beobachtet.

 

Die Gastgeber, bei denen sich der eigentlich im sportlichen Ruhestand befindliche 38-jährige Co-Trainer Carl-Anders Zimmermann ausfallbedingt erneut zu einem Einsatz im Tor hatte überreden lassen, störten ihren Gegner früh im Spielaufbau und kontrollierten das Geschehen zu großen Teilen. Belohnt wurden sie zwei Minuten vor der Pause mit der Führung durch einen Schuss aus 17 Metern von Till Flach. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Denzel Debrah mit einem Kopfball nach Flanke von Michel-Angelo Triantafillou auf 2:0.

Für die endgültige Entscheidung sorgte schließlich Vanja Lukic (71.), erneut mit einem Kopfball, diesmal nach Flanke des eingewechselten Dominik Hug. Für die Gäste aus dem Sindelfinger Stadtteil verkürzte in der Schlussphase der Ex-Profi Michael Klauß zum Endstand. „Am Ende haben wir es leider ein wenig schleifen lassen, aber das, was ich davor von meiner Mannschaft gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen“, sagte ein zufriedener Coach Lorer.

Der nächste Sieg soll für die Kräherwald-Kicker nach Möglichkeit gleich am kommenden Samstag her, wenn es für den MTV Stuttgart zum Maichinger Stadtrivalen VfL Sindelfingen geht.

MTV-„Spieler des Spiels“

Till Flach (Nominierungen: 2). Torschütze zur Führung. Aber nicht nur das. „Er war der Motor, der unsere Maschine richtig ins Laufen gebracht hat“, lobt der Trainer Lorer.

MTV Stuttgart: Zimmermann – Janzen, Redzic (62. Wiese), Sufaj, Weippert – Rudolph (77. Walz), Debrah (69. Trabelsi) – Triantafillou (65. Dominik Hug), Özocak (59. Hahn), Flach – Lukic.

GSV Maichingen: Rapp – Ehmke, Topic, Sarak, Kristoffersen (46. Peric) – Intemperante (84. Ferrelli), Vila (65. Marques Moreira), Schall, Flaig – Syla (59. Romanyuk), Klauß.

 

Von Franz Stettmer
