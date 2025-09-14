Fußball: Landesliga: Kollektives Aufatmen beim TV Echterdingen

Es ist vollbracht: Der Fußball-Landesligist TV Echterdingen fährt mit dem 1:0-Heimsieg gegen die SV Böblingen die ersten Punkte Saison ein. Es war kein torreicher Befreiungsschlag, sondern vielmehr ein hartes Stück Arbeit in einem engen Spiel, das dieses Mal auch das nötige Quäntchen Glück für die Echterdinger bereit hielt, betont Trainer Valentin Haug, der anfügt: „Alles egal, Hauptsache wir haben gewonnen.“

Zwar ändert sich an der Tabellensituation des Vorletzten nichts, vor allem aber dürfte das langersehnte Erfolgserlebnis für das Mentale wichtig sein. „Man ist etwas befreiter im Kopf, hat auch mehr Freude im Training“, konstatiert Haug. „Ich hoffe, wir konnten damit die Wende einleiten.“ Fußballerisch habe zwar noch nicht alles geklappt, besonders in der ersten Hälfte zeigten die Filder-Kicker aber Qualitäten, die sie sonst oft vermissen lassen – Stichwort Effektivität vor dem Tor. „Wir haben mit der ersten richtigen Torchance den Treffer gemacht“, zeigt sich der Coach zufrieden. Florian Dölker war es, der nach Pass von Cakir Celiktas den Ball über die Linie drückte und am Ende dem Team den Dreier sicherte (31.).

Die Echterdinger, bei denen Giuseppe Pirracchio kurzfristig erkrankt ausgefallen war, überstanden mehrere Drangphasen der Gäste und hatten in Keeper Marko Gaspar einen glänzend aufgelegten Rückhalt.

Nicht nur dem Team, sondern auch dem Coach fiel damit ein großer Stein vom Herzen. „Wenn man sich die Ergebnisse der letzten Wochen anschaut, kann ich die Trainerdiskussion natürlich nachvollziehen“, erzählt Haug. „Das geht nicht spurlos an einem vorbei, deswegen fühlt sich das jetzt sehr gut an.“ Freilich, der 38-Jährige weiß auch: Die Debatte um seine Personalie ist noch längst nicht vom Tisch. „Wir wollen jetzt nicht überschwänglich werden. Aber wenn sich die Truppe findet, bin ich davon überzeugt, dass wir bis Ende September ins Rollen kommen.“

Nächste Station ist das Auswärtsspiel bei Schlusslicht FV Sontheim. Ein Aufbaugegner zum idealen Zeitpunkt? Mitnichten, betont Haug: „Die Rollen sind klar verteilt, aber Sontheim wird ein unangenehmer Gegner. Wir werden ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Echterdingens „Spieler des Spiels“

Marko Gaspar. Der Schlussmann hielt die Heimelf in Hälfte eins mit zwei Glanzparaden im Spiel und zeigte sich auch gegen sich spät aufbäumende Böblinger als sicherer Rückhalt. (Nominierungen: 1)

TV Echterdingen: Gaspar – Babatas (90.+2 Nita), Milutinovic, Kuhn, Heinrich – Oguz (79. Lucov), Steffen Schmidt – Dölker (70. Herderich), Handanagic – Kalchschmidt (70. Biemel) – Celiktas (83. Phil Schmidt).

SV Böblingen: Becker – Häßler, Hamann, Pietruschka, Carvalho – Dodoli, Arellano-Torres – Hlebec (79. Schragner), Lendl (62. Yelken), Calemba (67. Traub) – Körtge-Corral.