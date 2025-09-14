Fußball: Landesliga Kollektives Aufatmen beim TV Echterdingen
Gegen die SV Böblingen gelingt dem Filderclub per 1:0 das erhoffte Lebenszeichen. Damit verschafft sich auch Trainer Haug Luft.
Es ist vollbracht: Der Fußball-Landesligist TV Echterdingen fährt mit dem 1:0-Heimsieg gegen die SV Böblingen die ersten Punkte Saison ein. Es war kein torreicher Befreiungsschlag, sondern vielmehr ein hartes Stück Arbeit in einem engen Spiel, das dieses Mal auch das nötige Quäntchen Glück für die Echterdinger bereit hielt, betont Trainer Valentin Haug, der anfügt: „Alles egal, Hauptsache wir haben gewonnen.“