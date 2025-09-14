 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Kollektives Aufatmen beim TV Echterdingen

Fußball: Landesliga Kollektives Aufatmen beim TV Echterdingen

Fußball: Landesliga: Kollektives Aufatmen beim TV Echterdingen
1
Dieses Mal keine Bruchlandung: Echterdingen gewinnt gegen Böblingen. Foto: Eibner-Pressefoto/Naman Kala

Gegen die SV Böblingen gelingt dem Filderclub per 1:0 das erhoffte Lebenszeichen. Damit verschafft sich auch Trainer Haug Luft.

Sport: Dominik Grill (grd)

Es ist vollbracht: Der Fußball-Landesligist TV Echterdingen fährt mit dem 1:0-Heimsieg gegen die SV Böblingen die ersten Punkte Saison ein. Es war kein torreicher Befreiungsschlag, sondern vielmehr ein hartes Stück Arbeit in einem engen Spiel, das dieses Mal auch das nötige Quäntchen Glück für die Echterdinger bereit hielt, betont Trainer Valentin Haug, der anfügt: „Alles egal, Hauptsache wir haben gewonnen.“

 

Zwar ändert sich an der Tabellensituation des Vorletzten nichts, vor allem aber dürfte das langersehnte Erfolgserlebnis für das Mentale wichtig sein. „Man ist etwas befreiter im Kopf, hat auch mehr Freude im Training“, konstatiert Haug. „Ich hoffe, wir konnten damit die Wende einleiten.“ Fußballerisch habe zwar noch nicht alles geklappt, besonders in der ersten Hälfte zeigten die Filder-Kicker aber Qualitäten, die sie sonst oft vermissen lassen – Stichwort Effektivität vor dem Tor. „Wir haben mit der ersten richtigen Torchance den Treffer gemacht“, zeigt sich der Coach zufrieden. Florian Dölker war es, der nach Pass von Cakir Celiktas den Ball über die Linie drückte und am Ende dem Team den Dreier sicherte (31.).

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball: Landesliga: Trotz Treffern von Servi und Krpan – Last-Minute-Nackenschlag für Plattenhardt

Fußball: Landesliga Trotz Treffern von Servi und Krpan – Last-Minute-Nackenschlag für Plattenhardt

Der Aufsteiger kämpft tapfer und führt zwischenzeitlich mit 3:1, bezahlt am Ende gegen den SV Waldhausen aber Lehrgeld.

Die Echterdinger, bei denen Giuseppe Pirracchio kurzfristig erkrankt ausgefallen war, überstanden mehrere Drangphasen der Gäste und hatten in Keeper Marko Gaspar einen glänzend aufgelegten Rückhalt.

Nicht nur dem Team, sondern auch dem Coach fiel damit ein großer Stein vom Herzen. „Wenn man sich die Ergebnisse der letzten Wochen anschaut, kann ich die Trainerdiskussion natürlich nachvollziehen“, erzählt Haug. „Das geht nicht spurlos an einem vorbei, deswegen fühlt sich das jetzt sehr gut an.“ Freilich, der 38-Jährige weiß auch: Die Debatte um seine Personalie ist noch längst nicht vom Tisch. „Wir wollen jetzt nicht überschwänglich werden. Aber wenn sich die Truppe findet, bin ich davon überzeugt, dass wir bis Ende September ins Rollen kommen.“

Nächste Station ist das Auswärtsspiel bei Schlusslicht FV Sontheim. Ein Aufbaugegner zum idealen Zeitpunkt? Mitnichten, betont Haug: „Die Rollen sind klar verteilt, aber Sontheim wird ein unangenehmer Gegner. Wir werden ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Echterdingens „Spieler des Spiels“

Marko Gaspar. Der Schlussmann hielt die Heimelf in Hälfte eins mit zwei Glanzparaden im Spiel und zeigte sich auch gegen sich spät aufbäumende Böblinger als sicherer Rückhalt. (Nominierungen: 1)

TV Echterdingen: Gaspar – Babatas (90.+2 Nita), Milutinovic, Kuhn, Heinrich – Oguz (79. Lucov), Steffen Schmidt – Dölker (70. Herderich), Handanagic – Kalchschmidt (70. Biemel) – Celiktas (83. Phil Schmidt).

SV Böblingen: Becker – Häßler, Hamann, Pietruschka, Carvalho – Dodoli, Arellano-Torres – Hlebec (79. Schragner), Lendl (62. Yelken), Calemba (67. Traub) – Körtge-Corral.

Weitere Themen

Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen: Agatic knallhart – Torhüter muss nach Zoff mit dem Coach vom Feld

Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen Agatic knallhart – Torhüter muss nach Zoff mit dem Coach vom Feld

Der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Bernhausen wechselt Kristian-Krassimir Alexandrov frühzeitig aus. Nach der 1:5-Niederlage gegen den GSV Maichingen die Tabellenführung weg.
Von Harald Landwehr
Fußball: Landesliga: Kollektives Aufatmen beim TV Echterdingen

Fußball: Landesliga Kollektives Aufatmen beim TV Echterdingen

Gegen die SV Böblingen gelingt dem Filderclub per 1:0 das erhoffte Lebenszeichen. Damit verschafft sich auch Trainer Haug Luft.
Von Dominik Grill
Fußball-Verbandsliga: Eine „Weltklasse-Hälfte“ reicht Calcio Leinfelden-Echterdingen nicht

Fußball-Verbandsliga Eine „Weltklasse-Hälfte“ reicht Calcio Leinfelden-Echterdingen nicht

Der Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen dominiert die Anfangsphase, verliert aber in Schwäbisch Hall mit 2:4. Der sportliche Leiter kündigt eine Siegesserie an.
Von Marius Gschwendtner
Fußball: Landesliga: Trotz Treffern von Servi und Krpan – Last-Minute-Nackenschlag für Plattenhardt

Fußball: Landesliga Trotz Treffern von Servi und Krpan – Last-Minute-Nackenschlag für Plattenhardt

Der Aufsteiger kämpft tapfer und führt zwischenzeitlich mit 3:1, bezahlt am Ende gegen den SV Waldhausen aber Lehrgeld.
Von Harald Landwehr
Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart: Drei Schüsse, drei Treffer – die Entscheidung fällt noch vor der Pause

Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart Drei Schüsse, drei Treffer – die Entscheidung fällt noch vor der Pause

Der MTV Stuttgart kommt immer besser in Schwung und fiert gegen den VfL Sindelfingen einen 6:0-Kantersieg. Der Trainer Björn Lorer hält den Ball aber flach.
Von Harald Landwehr
Fußball: Landesliga: Doppelte Schockdiagnose bei Bernhausen – für Haug ein Alles-oder-Nichts-Spiel?

Fußball: Landesliga Doppelte Schockdiagnose bei Bernhausen – für Haug ein Alles-oder-Nichts-Spiel?

Die Vorschau zum 5. Spieltag: TSV Bernhausen, TV Echterdingen, MTV Stuttgart, TSV Plattenhardt. Während in Echterdingen die Luft dünner wird, will Bernhausen seinen Lauf fortsetzen.
Von Dominik Grill
Faustball: TV Stammheim: Lauf fortgesetzt: U-12-Junioren sind deutscher Meister

Faustball: TV Stammheim Lauf fortgesetzt: U-12-Junioren sind deutscher Meister

Der Stammheimer Nachwuchs tütet in Brettorf den fünften Titel in den vergangenen drei Jahren ein. Auch die U-12-Mädels konnten überzeugen.
Von Dominik Grill
Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen: Nach dreimal Rot und spätem K.o.: Trainer Di Frisco erhebt schwere Vorwürfe

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen Nach dreimal Rot und spätem K.o.: Trainer Di Frisco erhebt schwere Vorwürfe

Die Echterdinger verlieren gegen den FC Holzhausen trotz ihrer besten Saisonleistung dramatisch mit 1:2. Für zusätzlichen Frust sorgt ein Sportgerichtsurteil.
Von Franz Stettmer
Feldhockey: HTC Stuttgarter Kickers: Top-Torjäger Brandenstein weg, Duo aus Australien da

Feldhockey: HTC Stuttgarter Kickers Top-Torjäger Brandenstein weg, Duo aus Australien da

Der HTC Stuttgarter Kickers startet am Wochenende in die Zweitliga-Saison auf dem Feld. Trotz Umbruch im Kader geht der Blick nach oben – mit neuem Coach und internationalen Kräften.
Von Marius Gschwendtner
Frauen-Fußball: FSV Waldebene-Ost: Im neuen Kickers-Dress gleich an die Spitze?

Frauen-Fußball: FSV Waldebene-Ost Im neuen Kickers-Dress gleich an die Spitze?

Die Fußballerinnen des Oberligisten FSV Waldebene Stuttgart-Ost gehen mit einer Reihe von Zugängen in die erste Saison der neuen Fußball-Ehe.
Von Dominik Grill
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg TV Echterdingen
 