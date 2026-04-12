Fußball-Landesliga Last-Minute-Tor lässt GSV Pleidelsheim weiter hoffen
Der Landesligist GSV Pleidelsheim gewinnt sein so wichtiges Sechs-Punkte-Spiel auswärts beim TSV Crailsheim 2:1.
Der Landesligist GSV Pleidelsheim gewinnt sein so wichtiges Sechs-Punkte-Spiel auswärts beim TSV Crailsheim 2:1.
Der Landesligist GSV Pleidelsheim bleibt im Rennen um den Ligaerhalt. Im Sechs-Punkte-Spiel beim abstiegsbedrohten TSV Crailsheim feierten die Gelb-Schwarzen am Samstagnachmittag in letzter Minute einen 2:1-Auswärtssieg und wahrten die Chance auf den Relegationsplatz oder sogar einen direkten Nichtabstiegsplatz.