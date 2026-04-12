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  6. Last-Minute-Tor lässt GSV Pleidelsheim weiter hoffen

Fußball-Landesliga Last-Minute-Tor lässt GSV Pleidelsheim weiter hoffen

Fußball-Landesliga: Last-Minute-Tor lässt GSV Pleidelsheim weiter hoffen
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Patrick Sirch verwandelte kurz vor dem Ende einen Handelfmeter. Foto: Archiv (avanti)

Der Landesligist GSV Pleidelsheim gewinnt sein so wichtiges Sechs-Punkte-Spiel auswärts beim TSV Crailsheim 2:1.

Der Landesligist GSV Pleidelsheim bleibt im Rennen um den Ligaerhalt. Im Sechs-Punkte-Spiel beim abstiegsbedrohten TSV  Crailsheim feierten die Gelb-Schwarzen am Samstagnachmittag in letzter Minute einen 2:1-Auswärtssieg und wahrten die Chance auf den Relegationsplatz oder sogar einen direkten Nichtabstiegsplatz.

 

Zunächst taten sich die Pleidelsheimer auf dem holprigen Platz noch etwas schwer, doch kamen sie bald zu guten Möglichkeiten. Die Crailsheimer versuchten es mit langen Bällen und kamen auch zum Erfolg. Louis Hermann nutze ein Zuspiel über mehrere Pleidelsheimer Abwehrspieler hinweg zum 1:0 für die Gastgeber (17.). Der GSV, der zunächst durch schönes Spiel glänzen wollte, verlegte sich dann auf ein pragmatisches, geradliniges Spiel. Mit Erfolg: Jan Schlipf sorgte noch vor der Pause für den psychologisch wichtigen Ausgleich, als er aus dem Lauf heraus zum 1:1 erfolgreich war (43.).

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Auch nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Mannschaften ein interessantes Spiel auf Augenhöhe, wobei die Gäste leichte Vorteile hatten, sowohl was Ballbesitz als auch die Zahl der Chancen betraf. Lange hatte das Unentschieden Bestand. Doch: In der Nachspielzeit sorgte Patrick Sirch mit einem verwandelten Handelfmeter für den 2:1-Siegtreffer der Pleidelsheimer.

Der Rückstand auf den TSV Crailsheim, der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, schrumpft damit auf vier Punkte. „Der Zeitpunkt des Siegtreffers war vielleicht etwas glücklich. Da wir aber besser als der Gegner waren, haben wir in Summe verdient gewonnen“, sagte der GSV-Trainer Marcus Wenninger. Der TSV Crailsheim verlor damit sein zweites Spiel in Folge gegen eine Mannschaft, die schlechter positioniert ist als der langjährige Landesligist. Für die Pleidelsheimer geht es bereits am Freitag mit dem nächsten Sechs-Punkte-Spiel gegen die SGM  Krumme Ebene am Neckar weiter.

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