Fußball Landesliga: Licht und Schatten bei den Testspielen

Die Generalprobe vor dem Punktspielauftakt am kommenden Sonntag haben sich die Fußballer der SKV Rutesheim sicher anders vorgestellt. Im Sportpatk Bühl unterlag die Mannschaft der TSVgg Plattenhardt durch einen Doppelschlag (61./64.) mit 0:2. Co-Trainer Alexander Wellert, der den privat verhinderten Cheftrainer Christopher Baake an der Seitenlinie vertrat, analysierte nach dem Spiel: „Wir haben heute nicht die Leistung auf dem Platz gebracht, die wir eigentlich leisten können.“

Das Team aus Plattenhardt, das in Staffel 2 der Landesliga spielt, habe tief gestanden und gut verteidigt. Dagegen habe seine Mannschaft keine Lösungen gefunden, erklärte Wellert. Dennoch stellte er klar, dass die SKV mit der Vorbereitung grundsätzlich zufrieden sein könne, vor dem Ligaauftakt bei der SGM Krumme Ebene am Sonntag sprach Wellert von viel Zuversicht. „Wir haben sechs Wochen sehr gut gearbeitet, wir wissen, was die Jungs können, wie gut sie sind und deswegen sind wir zuversichtlich“, betonte Wellert, „dass wir gut und erfolgreich in die Runde starten.“

Co-Trainer Alexander Wellert vertrat Chefcoach Christopher Baake bei der SKV Rutesheim. Foto: Andreas Gorr

Erfolgreicher verlief der Testspiel-Samstag für den TSV Heimerdingen. Der Absteiger aus der Verbandsliga holte beim VfL Sindelfingen einen 2:1-Erfolg. Bereits in der 8. Minute führte eine Kooperation zweier Neuzugänge des TSV zum 1:0, als Shakur Traore im Strafraum Dennis de Sousa Lourenco bediente, der Heimerdingen in Front brachte. Nur drei Minuten später misslang eine Klärungsaktion, die Sindelfingen aus der Distanz zum Ausgleich nutzte.

Leistete die Vorarbeit zum Führungstor des TSV Heimerdingen in Sindelfingen: Neuzugang Shakur Traore Foto: Baumann/Hansjürgen B

Die Entscheidung fiel erst spät, erneut war Traore beteiligt, der einen Foulelfmeter herausholte. Der eingewechselte Marius Riedmiller, der zuletzt für acht Wochen aufgrund der Folgen eines Mittelfußbruchs pausieren musste, verwandelte in der 83. Minute sicher. Für Trainer Markus Koch gab das Spiel die Möglichkeit zur Improvisation, mehrere Spieler kamen auf ungelernten Positionen zum Einsatz, auch in Ermangelung mehrerer Stammkräfte.

Wurde nur einmal geschlagen: TSV-Torhüter Lukas Emmrich Foto: Eibner-Pressefoto

Besonders positiv tat sich Marco Wanes hervor, der zentrale Mittelfeldspieler vertrat Gabriel Fota auf der rechten Abwehrseite. Auch Riedmiller, der nach der Auswechslung von Haris Gudzevic den Strafstoß übernahm, fügte sich gut wieder ins Team ein. Ähnlich wie bei Gudzevic, der unter der Woche vierfach im Testspiel gegen die SGM Nussdorf/Rosswag erfolgreich war, mahnte Koch jedoch zur Vorsicht nach der längeren Verletzungspause.

Heimerdingen startet erst am 22. August

Noch ist die Mannschaft nicht vollständig, viele Urlauber fehlen aktuell im Kader, am ersten Spieltag der Ligasaison wird in Salvatore Pellegrino ein Stammspieler fehlen, einige weitere Akteure werden erst kurzfristig zum Team stoßen. „Wir haben ja glücklicherweise noch ein paar Tage Zeit“, meinte Koch erleichtert, erst am 22. August empfängt der TSV Heimerdingen zum Ligaauftakt den letztjährigen Vizemeister FV Löchgau. „Wir sind“, bekräftigt der Coach, „auf einem guten Weg.“