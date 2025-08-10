 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Licht und Schatten bei den Testspielen

Fußball Landesliga Licht und Schatten bei den Testspielen

Fußball Landesliga: Licht und Schatten bei den Testspielen
1
Testspiel-Erfolg in der Fremde für den TSV Heimerdingen: Der Heimerdinger Stefan Schlick (re.) im Duell mit Hakan Kilinc vom VfL Sindelfingen. Foto: Eibner-Pressefoto

Die SKV Rutesheim unterliegt im Test der TSVgg Plattenhardt 0:2, der TSV Heimerdingen gewinnt 2:1 beim VfL Sindelfingen – Trainer Markus Koch wagt Experimente.

Die Generalprobe vor dem Punktspielauftakt am kommenden Sonntag haben sich die Fußballer der SKV Rutesheim sicher anders vorgestellt. Im Sportpatk Bühl unterlag die Mannschaft der TSVgg Plattenhardt durch einen Doppelschlag (61./64.) mit 0:2. Co-Trainer Alexander Wellert, der den privat verhinderten Cheftrainer Christopher Baake an der Seitenlinie vertrat, analysierte nach dem Spiel: „Wir haben heute nicht die Leistung auf dem Platz gebracht, die wir eigentlich leisten können.“

 

Das Team aus Plattenhardt, das in Staffel 2 der Landesliga spielt, habe tief gestanden und gut verteidigt. Dagegen habe seine Mannschaft keine Lösungen gefunden, erklärte Wellert. Dennoch stellte er klar, dass die SKV mit der Vorbereitung grundsätzlich zufrieden sein könne, vor dem Ligaauftakt bei der SGM Krumme Ebene am Sonntag sprach Wellert von viel Zuversicht. „Wir haben sechs Wochen sehr gut gearbeitet, wir wissen, was die Jungs können, wie gut sie sind und deswegen sind wir zuversichtlich“, betonte Wellert, „dass wir gut und erfolgreich in die Runde starten.“

Co-Trainer Alexander Wellert vertrat Chefcoach Christopher Baake bei der SKV Rutesheim. Foto: Andreas Gorr

Erfolgreicher verlief der Testspiel-Samstag für den TSV Heimerdingen. Der Absteiger aus der Verbandsliga holte beim VfL Sindelfingen einen 2:1-Erfolg. Bereits in der 8. Minute führte eine Kooperation zweier Neuzugänge des TSV zum 1:0, als Shakur Traore im Strafraum Dennis de Sousa Lourenco bediente, der Heimerdingen in Front brachte. Nur drei Minuten später misslang eine Klärungsaktion, die Sindelfingen aus der Distanz zum Ausgleich nutzte.

Leistete die Vorarbeit zum Führungstor des TSV Heimerdingen in Sindelfingen: Neuzugang Shakur Traore Foto: Baumann/Hansjürgen B

Die Entscheidung fiel erst spät, erneut war Traore beteiligt, der einen Foulelfmeter herausholte. Der eingewechselte Marius Riedmiller, der zuletzt für acht Wochen aufgrund der Folgen eines Mittelfußbruchs pausieren musste, verwandelte in der 83. Minute sicher. Für Trainer Markus Koch gab das Spiel die Möglichkeit zur Improvisation, mehrere Spieler kamen auf ungelernten Positionen zum Einsatz, auch in Ermangelung mehrerer Stammkräfte.

Wurde nur einmal geschlagen: TSV-Torhüter Lukas Emmrich Foto: Eibner-Pressefoto

Besonders positiv tat sich Marco Wanes hervor, der zentrale Mittelfeldspieler vertrat Gabriel Fota auf der rechten Abwehrseite. Auch Riedmiller, der nach der Auswechslung von Haris Gudzevic den Strafstoß übernahm, fügte sich gut wieder ins Team ein. Ähnlich wie bei Gudzevic, der unter der Woche vierfach im Testspiel gegen die SGM Nussdorf/Rosswag erfolgreich war, mahnte Koch jedoch zur Vorsicht nach der längeren Verletzungspause.

Heimerdingen startet erst am 22. August

Noch ist die Mannschaft nicht vollständig, viele Urlauber fehlen aktuell im Kader, am ersten Spieltag der Ligasaison wird in Salvatore Pellegrino ein Stammspieler fehlen, einige weitere Akteure werden erst kurzfristig zum Team stoßen. „Wir haben ja glücklicherweise noch ein paar Tage Zeit“, meinte Koch erleichtert, erst am 22. August empfängt der TSV Heimerdingen zum Ligaauftakt den letztjährigen Vizemeister FV Löchgau. „Wir sind“, bekräftigt der Coach, „auf einem guten Weg.“

Weitere Themen

Handball Verbandsliga: TSF Ditzingen: Coach Zwicker verlegt das Training auf Sand

Handball Verbandsliga TSF Ditzingen: Coach Zwicker verlegt das Training auf Sand

Die Verbandsliga-Handballer der TSF Ditzingen haben anstrengende Wochen in der Vorbereitung hinter sich – der neue Coach Dennis Zwicker beweist Improvisationstalent.
Von Henning Maak
Fußball Bezirksliga: Trainer Kudera hat mit dem TSV Heimsheim viel vor

Fußball Bezirksliga Trainer Kudera hat mit dem TSV Heimsheim viel vor

Gekleckert wird nicht: Oliver Kudera strebt mit dem Aufsteiger TSV Heimsheim in der neuen Bezirksliga-Saison einen einstelligen Tabellenplatz an.
Von Henning Maak
Tennis Jugend Cup: Vorjahres-Finalist Crivellaro kommt mit viel Mühe weiter

Tennis Jugend Cup Vorjahres-Finalist Crivellaro kommt mit viel Mühe weiter

Beim Jugend Cup in Rutesheim schlägt der topgesetzte Italiener Gabriele Crivellaro in drei hart umkämpften Sätzen den erst 16 Jahre alten Botswaner Ntungamili Raguin.
Von unserer Redaktion
Tennis Turnier in Rutesheim: Zwei unechte Exoten beim Jugend Cup

Tennis Turnier in Rutesheim Zwei unechte Exoten beim Jugend Cup

Internationales Flair beim Turnier in Rutesheim und Weissach – Nicole Skrinjar aus Kirgisistan und Ntungamili Raguin aus Botswana haben eine besondere Geschichte.
Von Flemming Nave
Tennis-Turnier Weil der Stadt: Aaron Funk setzt sich souverän im Kepler-Cup durch

Tennis-Turnier Weil der Stadt Aaron Funk setzt sich souverän im Kepler-Cup durch

Der Tennis-Spieler der SV Böblingen gewinnt die 14. Auflage des Traditionsturniers in Weil der Stadt ohne Satzverlust. 240 Zuschauer sind über drei Turniertage vor Ort.
Von unserer Redaktion
FC Gerlingen: Im Fußball-Camp wird auch Müll gesammelt

FC Gerlingen Im Fußball-Camp wird auch Müll gesammelt

70 Jungen und Mädchen zwischen sieben und elf Jahren vergnügen sich zwei Tage beim FC Gerlingen und lernen außer Kicken noch viel mehr Wissenswertes.
Von Jürgen Kemmner
Reitturnier in Renningen: Dressur-Team des PSZ Benzenbühl wird Kreismeister

Reitturnier in Renningen Dressur-Team des PSZ Benzenbühl wird Kreismeister

Viele Siegschleifen beim Renninger Reitturnier gehen an Reiter aus Leonberg – die elfjährige Mira Alshehab aus Gültstein gewinnt Qualifikation zum U-21-Championat.
Von Frank Häusler
Final Four Golf-Turnier: Freude beim GC Solitude über Vize-Meisterschaft

Final Four Golf-Turnier Freude beim GC Solitude über Vize-Meisterschaft

Nach Platz drei im Final Four 2024 hat der GC Stuttgart Solitude aus Mönsheim einen draufgesetzt: Das Damen-Team von Trainer Heiko Burkhard holt nun Silber.
Von Jürgen Kemmner
Volleyball Heckengäusporthalle: Hallen-Beschluss ist keine Lex Blaubär

Volleyball Heckengäusporthalle Hallen-Beschluss ist keine Lex Blaubär

Die Ertüchtigung der Halle ist keine Entscheidung nur für Volleyball-Bundesligist TSV Flacht – sie ist ein Beschluss mit Weitblick, findet Sportredakteur Jürgen Kemmner.
Von Jürgen Kemmner
Volleyball Bundesliga: Blaubären atmen auf: Sporthalle wird ertüchtigt

Volleyball Bundesliga Blaubären atmen auf: Sporthalle wird ertüchtigt

Das Bundesliga-Abenteuer der Volleyballerinnen des TSV Flacht kann endgültig beginnen. Die Heckengäusporthalle in Weissach soll künftig bis zu 500 Zuschauer fassen.
Von Jürgen Kemmnerund Torsten Schöll
Weitere Artikel zu Spiele Mannschaft Trainer Leonberg
 