Fußball Landesliga Licht und Schatten bei den Testspielen
Die SKV Rutesheim unterliegt im Test der TSVgg Plattenhardt 0:2, der TSV Heimerdingen gewinnt 2:1 beim VfL Sindelfingen – Trainer Markus Koch wagt Experimente.
Die Generalprobe vor dem Punktspielauftakt am kommenden Sonntag haben sich die Fußballer der SKV Rutesheim sicher anders vorgestellt. Im Sportpatk Bühl unterlag die Mannschaft der TSVgg Plattenhardt durch einen Doppelschlag (61./64.) mit 0:2. Co-Trainer Alexander Wellert, der den privat verhinderten Cheftrainer Christopher Baake an der Seitenlinie vertrat, analysierte nach dem Spiel: „Wir haben heute nicht die Leistung auf dem Platz gebracht, die wir eigentlich leisten können.“