Besonderes Angebot zum Saisonfinale: Die SKV Rutesheim kann am Samstag den Aufstieg beim TSV Crailsheim klar machen – unsere Reporter berichten im Live-Blog.
05.06.2026 - 07:00 Uhr
Die SKV Rutesheim kann an diesem Samstag (15.30 Uhr) ihren größten sportlichen Erfolg der jüngeren Fußball-Geschichte feiern: Holt der Tabellenführer mindestens einen Punkt beim TSV Crailsheim, steht das Team als Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga fest. Dort spielte die SKV bis zum Abstieg vor drei Jahren bereits sechs Spielzeiten lang.