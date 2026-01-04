Fußball-Landesliga: Lösung für die Problemzone? MTV Stuttgart verpflichtet neuen Torhüter

Vorletzter Tabellenplatz, nur drei Siege aus den bisherigen 16 Spielen, mithin akute Abstiegsgefahr. Kein Wunder, dass bei den Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten MTV Stuttgart rund um die vergangenen Festtage die Köpfe geraucht haben: Wie lässt sich in dieser Saison noch die Kurve kriegen? Erste Ansätze haben die Kräherwald-Kicker mittlerweile gefunden. Für die Rückrunde ist die Verpflichtung eines neuen Torhüters fix und zeichnen sich zwei weitere Verstärkungen für den Kader ab.

Eben der Platz im Tor hatte sich in der Hinserie als Problemzone herausgestellt. Noch größer als befürchtet klaffte die Lücke, die durch das Karriereende des langjährigen Stammkeepers und Top-Leistungsträgers Carl-Anders Zimmermann entstanden war – so sehr, dass der schmerzlich Vermisste sich für vier Begegnungen sogar noch einmal zum aushilfsweisen Comeback überreden ließ. Nun sind die Hoffnungen im Verein groß, mit sechsmonatiger Verspätung eine passende Ersatzlösung gefunden zu haben. Deren Name lautet Niklas Wegner. Der 22-Jährige kommt vom A-Kreisligisten SV Prag Stuttgart. Er soll fortan mit dem genesenen Routinier Heiner Kaschner (33, nach Achillessehnenriss) um Einsatzzeiten zwischen den Pfosten konkurrieren. „Seine Chancen, unsere neue Nummer eins zu werden, sind gut“, sagt der Trainer Björn Lorer.

Raus ist derweil der erst im Sommer als eigentlicher Zimmermann-Nachfolger geholte Khalil Lalo (25). Ein Versuch mit nun nur kurzer Haltbarkeitsdauer. Leistungsbedingt, aber auch noch aus anderen Gründen. „Das hat sowohl sportlich als auch vom Drumherum her nicht gepasst“, sagt Lorer, der eine „fehlende Verlässlichkeit“ moniert. Lalo will sich nach seinem Landesliga-Zwischengastspiel stattdessen in der Kreisliga B versuchen: im Bezirk Enz/Murr beim TSV Neckarweihingen.

Bei einem weiteren Torhüter, den Lorer gerne in seinem Team begrüßt hätte, Hannes Sehl (19) vom FSV Waldebene Stuttgart-Ost II, ist es laut Coach an finanziellen Dingen gescheitert. Sehls Verein habe „einen utopischen Preis aufgerufen“. Zuversichtlich ist Lorer dagegen, dass es mit zwei anderen Kandidaten noch klappt, in diesen beiden Fällen fürs Feld: In Filip Primorac (Fußballpause) und Paolo Carbone (zuletzt beruflich in Italien) könnte es beim MTV Wiedereinsteiger geben.

Lorer: „Riesenmehrwert für uns“

Beide Akteure mit Defensivstärken sind wie Zimmermann erst vor dieser Saison ausgestiegen. Nun scheint eine Rückkehr möglich. Lorer und seine Mitstreiter arbeiten daran. „Zwei Spieler, die für uns einen Riesenmehrwert hätten. Damit wären wir super aufgestellt“, sagt der Coach.

Will heißen: So gut, dass sich das schwierige Unternehmen Klassenverbleib mit neuem Optimismus angehen ließe. Los geht es für den MTV Stuttgart in der Punkterunde wieder am 8. März, dann mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Eislingen. Der Abstand zum Relegationsrang beträgt vier Zähler.