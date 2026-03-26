Fußball-Landesliga: „Machen nicht alle Spielchen mit“– Bernhausen verliert nächsten Leistungsträger

Der Trainer Roko Agatic spricht von „gerade brutalen Fehlern“, und der Spielleiter Thomas Otto erkennt „eine momentan nicht so ganz glückliche Situation“. Kriegen die Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen nach zuletzt vier Niederlagen in Serie trotzdem noch einmal die Kurve? Fakt ist: Ausgerechnet jetzt warten auf den taumelnden Ex-Titelmitfavoriten zwei weitere Schwergewichtsaufgaben. Und: Hinter den Kulissen setzt sich das personelle Stühlerücken munter fort. Für die nächste Saison stehen inzwischen zwei weitere Zugänge fest – aber auch der nächste Verlust eines Leistungsträgers.