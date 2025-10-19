Fußball Landesliga Markus Wellert erlöst die SKV Rutesheim
Nach einer 4:1-Führung der SKV Rutesheim gegen die SG Weinstadt steht es plötzlich 4:4 – und Trainer Baake tobt. Dann gelingt dem bulligen Stürmer doch noch das Tor zum 5:4.
Als der Schiedsrichter in der 72. Minute auf den Punkt zeigte, reichte es Christopher Baake. Der Trainer der SKV Rutesheim drehte am Spielfeldrand frustriert ab und verpasste seinem Trainerstuhl einen saftigen Tritt, der diesen in Trümmer riss.