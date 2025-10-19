 
Fußball Landesliga: Markus Wellert erlöst die SKV Rutesheim
1
Spielentscheidende Treffer sind immer geil: Siegtorschütze Markus Wellert schreit seine Freude heraus. Foto: Andreas Gorr

Nach einer 4:1-Führung der SKV Rutesheim gegen die SG Weinstadt steht es plötzlich 4:4 – und Trainer Baake tobt. Dann gelingt dem bulligen Stürmer doch noch das Tor zum 5:4.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Als der Schiedsrichter in der 72. Minute auf den Punkt zeigte, reichte es Christopher Baake. Der Trainer der SKV Rutesheim drehte am Spielfeldrand frustriert ab und verpasste seinem Trainerstuhl einen saftigen Tritt, der diesen in Trümmer riss.

 

Sein Frust war nachvollziehbar, immerhin verwandelte Faton Sylaj den Strafstoß zum 4:4 für die SG Weinstadt, die zur Pause noch mit 1:4 hinten gelegen hatte. SKV-Torwart Jan Göbel, der zuvor nach einer Freistoßflanke Weinstadts Oliver Ehni unsanft abgeräumt hatte, ahnte die linke Ecke, sprang jedoch über den flachen Schuss.

Riesenärger über den Elfmeter vor dem 4:4: Der Trainerstuhl wurde durch Christopher Baakes Behandlung in arge Mitleidenschaft gezogen. Foto: Andreas Gorr

Baake selbst nahm in der Folge auf dem intakten Stuhl seines kurz zuvor eingewechselten Co-Trainers Gianluca Crepaldi Platz. „Das stimmt mich schon ein bisschen sauer“, monierte der Rutesheimer Trainer, nachdem seine Mannschaft nach zwei sieglosen Spielen wieder gewinnen konnte, diesen Dreier jedoch beinahe verspielt hätte.

Blitzstart in Rutesheim: Fünf Tore in 20 Minuten

Dabei hatte die Mannschaft losgelegt wie die Feuerwehr. Bereits in Minute eins schickte Hannes Obert den schnellen Alexander Grau über den rechten Flügel, bei seinem Querpass war Laurin Stütz, der Torschütze vom Dienst, im Zentrum zur Stelle. Wenig später brach Grau erneut durch die SG-Defensive und zwang Gäste-Keeper Levi Onyeama zur Parade – am langen Pfosten wollte Marco Fonseca klären, köpfte den Ball jedoch ins eigene Netz (6.).

SKV-Torschütze vom Dienst: Laurin Stütz (vorne) traf doppelt. Foto: Andreas Gorr

Ebenfalls per Kopf fiel der erste SG-Treffer, der groß gewachsene Valon Selimi war nach einem Eckball zum 1:2 erfolgreich. Die Rutesheimer Drangphase lief danach munter weiter, Joshua Schneider fand mit einem seiner präzisen Diagonalbälle hinter die Kette den eingelaufenen Patric Vaihinger, der Onyeama per Lupfer zum 3:1 bezwang (14.). Die Krönung der Startphase folge weitere fünf Minuten später, wieder überspielte Schneider die gegnerische Abwehr, eine anschließende Flanke Vaihingers köpfte Stütz mühelos zum 4:1 ins Weinstädter Tor.

SKV lässt nach, Weinstadt kommt zurück

Wer nun aber dachte, der Sieg wäre bereits in Sack und Tüten, irrte sich. Das Team begann merklich nachzulassen, der Druck der Anfangsphase ging verloren, was Trainer Baake ärgerte: „Wir sind keine Mannschaft, die mit 80 Prozent ein Spiel runterrattern kann. Wenn wir zu wenig Intensität und Leistung auf dem Platz bringen, dann passiert so was.“ So was heißt: In der 52. Minute verunglückte eine Kopfballrückgabe von Schneider, die Faton Sylaj zum 2:4 nutzte. Neun Minuten später fand der spätere Elfmeterschütze seinen Bruder Kujtim mit einem langen Ball hinter die Rutesheimer Kette, der den ohne Not herauseilenden Jan Göbel per Kopf zum Anschluss überlupfte .

Kritische Blicke: Christopher Baake war nur phasenweise zufrieden. Foto: Andreas Gorr

„Wir müssen einfach ruhiger bleiben und es souverän zu Ende spielen, davon waren wir ganz weit entfernt“, kritisierte Baake. Die Erlösung nach dem 4:4 kam in der Schlussphase, Marcel Held spielte einen Eckball kurz auf Yannik Riedlinger, der scharf ins Zentrum zu Crepaldi flankte. Dessen Kopfball konnte Onyeama noch parieren, aber im Nachschuss war Markus Wellert zur Stelle (81.). Nachdem der Stürmer seine lange Rotsperre abgesessen hatte, traf er endlich wieder für die SKV.

Explodierende Emotionen: Siegtorschütze Markus Wellert (Mitte) wird von Gianluca Crepaldi (li.) und Marcel Held (re.) geherzt. Foto: Andreas Gorr

„Natürlich ist geil, das entscheidende Tor zu machen“, freute sich der Matchwinner. Minuten später war das Spiel vorbei und die SKV der knappe Sieger. Da der FV Löchgau beim Kellerkind TSV Ilshofen nur remis spielte, ist die SKV wieder alleiniger Tabellenführer. Die Achterbahnfahrt am Samstagnachmittag fand doch noch ein Happy End. SKV Rutesheim: Göbel – Schneider, Rudloff, Kiloko (57. Riedlinger) – Grau, Obert (89. Walter), Held, Vaihinger (65. Crepaldi) – Heiler (86. Maier) – Stütz, Wellert (90.+2 Ludwig)

Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen: Trainer Zoran Stavreski tritt zurück

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen: Trainer Zoran Stavreski tritt zurück

Der erst im Sommer gekommene Trainer des Handball-Oberligisten SV Leonberg/Eltingen bringt Job und Posten nicht unter einen Hut. Hilft Ex-Coach Christian Auer aus?
Von Jürgen Kemmner
Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen: Tag der verpassten Chancen

Fußball Landesliga SV Leonberg/Eltingen: Tag der verpassten Chancen

Der SV Leonberg/Eltingen erfährt beim 1:3 gegen die SG Schorndorf die erste Heimniederlage. Marijan Salopek verliert kurz die Besinnung und wird vom Notarzt abgeholt.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Bezirkspokal: Der TSV Heimsheim spaziert ins Viertelfinale

Fußball Bezirkspokal Der TSV Heimsheim spaziert ins Viertelfinale

Im Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals setzen sich der TSV Münchingen und der TSV Heimsheim durch. Das Spiel des TSV Merklingen wurde verlegt.
Von Henning Maak
Handball SV Leonberg/Eltingen: Der Torhüter mit der Vorliebe für die Zahl 42

Handball SV Leonberg/Eltingen Der Torhüter mit der Vorliebe für die Zahl 42

Neuzugang Joshua Denk sucht beim Handball-Oberligisten SV Leonberg/Eltingen die Herausforderung – und muss sich beweisen.
Von Jürgen Kemmner
Zwischenzeugnis Fußball Landesliga: Erste Noten für SKV Rutesheim, SV Leonberg/Eltingen und TSV Heimerdingen

Zwischenzeugnis Fußball Landesliga Erste Noten für SKV Rutesheim, SV Leonberg/Eltingen und TSV Heimerdingen

Fast ein Drittel der Saison ist gelaufen: Die SKV Rutesheim als Tabellenführer und Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen stehen bestens da, der TSV Heimerdingen kränkelt.
Von Jürgen Kemmner
Volleyball Bundesliga: Blaubären des TSV Flacht sind noch zu schmal für die Liga

Volleyball Bundesliga Blaubären des TSV Flacht sind noch zu schmal für die Liga

Die Volleyballerinnen des TSV Flacht verlieren ihre Heimpremiere in der Bundesliga gegen den USC Münster mit 0:3 – und Trainer Manuel Hartmann benennt die Defizite.
Von Jürgen Kemmner
Volleyball Bundesliga: Blaubären des TSV Flacht sind noch zu schmal für die Liga

Volleyball Bundesliga Blaubären des TSV Flacht sind noch zu schmal für die Liga

Die Volleyballerinnen des TSV Flacht verlieren ihre Heimpremiere in der Bundesliga gegen den USC Münster mit 0:3 – und Trainer Manuel Hartmann benennt die Defizite.
Von Jürgen Kemmner
Badminton Baden-Württemberg: Zwei Mannschaften auf verschiedenen Wegen

Badminton Baden-Württemberg Zwei Mannschaften auf verschiedenen Wegen

Die Badminton-Teams starten mit Siegen in die Runde: Die SG Feuerbach/Korntal bezwingt die SG Heilbronn/Leingarten, die KSG Gerlingen die Spvgg Mössingen II.
Von Henning Maak
Turnen dritte Bundesliga: WTG Heckengäu liefert den nächsten Turn-Krimi

Turnen dritte Bundesliga WTG Heckengäu liefert den nächsten Turn-Krimi

Die Drittliga-Riege der WTG Heckengäu erklimmt mit einem 38:37-Zittersieg beim TV Bühl die Tabellenspitze. Die Entscheidung fällt am letzten Gerät, dem Reck.
Von Wayne Jaeschky
Fußball Kreisliga A2: Der FC Gerlingen ärgert die SKV Rutesheim II

Fußball Kreisliga A2 Der FC Gerlingen ärgert die SKV Rutesheim II

Der FC Gerlingen ertrotzt gegen die SKV Rutesheim II in einer torreichen Partie ein 3:3 gegen die U 23 des Landesligisten. Der TSV Heimerdingen II holt den ersten Zähler.
Von Flemming Nave
