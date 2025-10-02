 
Fußball-Landesliga Mit Insider-Wissen gegen den TV Oeffingen

1
Trifft auf seinen Ex-Verein: Rutesheims Alexander Grau (re.) Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Kep

In der Landesliga erwarten die SKV Rutesheim und der SV Leonberg/Eltingen starke Gegner. Der TSV Heimerdingen muss in Kaisersbach bestehen.

Die beiden Mannschaften der Stunde in der Landesliga treffen am Samstag (15.30 Uhr) im Sportpark Bühl aufeinander. Der verlustpunktfreie Spitzenreiter SKV Rutesheim erwartet den TV Oeffingen, der nach vier Niederlagen zum Saisonstart nach zuletzt drei Siegen in Folge wieder in der Erfolgsspur ist. „Oeffingen hatte einen kleineren personellen Umbruch, aber jetzt spielen sie wieder den souveränen Fußball aus der vergangenen Saison, als sie Vierter geworden sind“, erklärt SKV-Trainer Christopher Baake, der „ein schwieriges Spiel auf Augenhöhe“ erwartet.

 

Alexander Grau als Insider gegen Ex-Club

Ein besonderes Augenmerk wird die Rutesheimer Defensive auf den Oeffinger Spielertrainer Malntin Ymerai legen müssen, der zusammen mit sieben Treffern die Torjägerliste der Liga anführt. Letzte Insider-Tipps will sich Baake von Alexander Grau geben lassen, der die letzten drei Spielzeiten im Trikot des TV Oeffingen bestritten hat und zu einigen Akteuren noch guten Kontakt pflegt. Ein Wiedersehen gibt es auch auf der Gegenseite: In den letzten drei Partien der Gäste stand mit Kerim Redzepovic ein Ex-Rutesheimer zwischen den Pfosten.

Fehlen bei der SKV: Maxim Russ (2.v.l.) und Markus Wellert (2.v.r.) Foto: Pressefoto Baumann

Ein letztes Mal fehlen wird auf Rutesheimer Seite Markus Wellert, dessen Sperre nach der roten Karte aus dem Pleidelsheim-Spiel vom wfv auf vier Partien festgesetzt wurde. Ebenfalls nicht dabei ist David Feigl, der im Training umgeknickt ist und möglicherweise einen Bänderriss erlitten hat. Gleich mehrere Bänder sind bei Maxim Russ gerissen, der aber voraussichtlich nicht operiert wird, sondern noch ein paar Wochen einen Spezialschuh tragen soll. „Vielleicht kann er in vier Wochen sogar schon wieder mit dem Lauftraining anfangen. Aber wir werden bei ihm nichts überstürzen und abwarten, ob er in diesem Jahr nochmal zum Einsatz kommt“, stellt Baake klar.

Voller Kader beim SV Leonberg/Eltingen

Über große personelle Auswahl freut sich hingegen Trainer Robert Gitschier vor der Partie seines SV Leonberg/Eltingen am Samstag (15.30 Uhr) gegen die SpVgg Satteldorf. „Es sind alle Mann an Bord, es wird einen gewissen Konkurrenzkampf geben“, prognostiziert der Coach. Nicht ausgeschlossen ist jedoch, dass Gitschier derselben Elf vertraut, die beim Tabellenzweiten in Löchgau am vergangenen Wochenende den ersten Auswärtspunkt der Saison erkämpft hat. Es gelte auch gegen Satteldorf wieder, „rigoros zu verteidigen“ und zur Not einen Befreiungsschlag statt einer spielerischen Lösung in der Abwehr zu wählen.

Hält die Abwehr zusammen: Dauerbrenner Julian Häusler (re.) Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das letztjährige Topteam der SpVgg Satteldorf tut sich in dieser Saison erstaunlich schwer und steht mit sieben Zählern derzeit auf einem Abstiegsrang. Zuletzt folgte einem 3:1-Sieg beim TSV Crailsheim eine 1:2-Heimniederlage gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar. Dies dürfte allerdings auch damit zu tun haben, dass mit Torjäger Baris Yerlikaya und Toni Weihbrecht zwei absolute Korsettstangen rotgesperrt fehlten.

Heimerdingen mit Ausfällen und Rückkehrern nach Kaisersbach

Ebenfalls schwankende Leistungen hat in dieser Saison der SV Kaisersbach geboten, bei dem am Sonntag (15 Uhr) der TSV Heimerdingen gastiert. Allerdings müssen die Grün-Weißen nach zwei Niederlagen in der vergangenen Woche erst einmal selbst wieder in die Erfolgsspur finden – und zudem noch die rotgesperrten Lukas Emmrich und Leon Baumeister ersetzen. Coach Markus Koch hofft, dass Gabriel Fota wieder einsatzbereit ist. Zudem hat Filip Milos nach langer Leidenszeit am vergangenen Wochenende den Belastungstest in der zweiten Mannschaft bestanden.

