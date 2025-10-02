Fußball-Landesliga Mit Insider-Wissen gegen den TV Oeffingen
In der Landesliga erwarten die SKV Rutesheim und der SV Leonberg/Eltingen starke Gegner. Der TSV Heimerdingen muss in Kaisersbach bestehen.
Die beiden Mannschaften der Stunde in der Landesliga treffen am Samstag (15.30 Uhr) im Sportpark Bühl aufeinander. Der verlustpunktfreie Spitzenreiter SKV Rutesheim erwartet den TV Oeffingen, der nach vier Niederlagen zum Saisonstart nach zuletzt drei Siegen in Folge wieder in der Erfolgsspur ist. „Oeffingen hatte einen kleineren personellen Umbruch, aber jetzt spielen sie wieder den souveränen Fußball aus der vergangenen Saison, als sie Vierter geworden sind“, erklärt SKV-Trainer Christopher Baake, der „ein schwieriges Spiel auf Augenhöhe“ erwartet.