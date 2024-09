Der MTV Stuttgart gewinnt gegen den Aufsteiger SV Rohrau mit 3:1 – obwohl der Trainer und der Torjäger fehlen.

Harald Landwehr 08.09.2024 - 19:51 Uhr

Nach dem vierten Spieltag in der Fußball-Landesliga ist der MTV Stuttgart zurück auf Kurs. Den beiden Auftaktniederlagen in Weilimdorf und gegen Bad Boll sind nun zwei Siege gefolgt, zunächst vor Wochenfrist in Bernhausen und nun an diesem Sonntag mit 3:1 gegen den Aufsteiger SV Rohrau. „Dort wo wir jetzt in der Tabelle stehen, können wir gerne die gesamte Saison bleiben. Einfach schön im Mittelfeld mitschwimmen, ohne Sorgen nach hinten“, sagt der Spielleiter Luca Luchetta.