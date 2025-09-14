 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Drei Schüsse, drei Treffer – die Entscheidung fällt noch vor der Pause

Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart Drei Schüsse, drei Treffer – die Entscheidung fällt noch vor der Pause

Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart: Drei Schüsse, drei Treffer – die Entscheidung fällt noch vor der Pause
1
Mert Özocak gelang gegen Sindelfingen ein sehenswertes Freistoßtor für den MTV Stuttgart. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Der MTV Stuttgart kommt immer besser in Schwung und fiert gegen den VfL Sindelfingen einen 6:0-Kantersieg. Der Trainer Björn Lorer hält den Ball aber flach.

Nach den drei Niederlagen zum Saisonauftakt kommt der MTV Stuttgart in der Fußball-Landesliga immer besser in Schwung. Auf den 3:1-Heimsieg gegen den GSV Maichingen vor einer Woche folgte nun am Samstag ein 6:0-Kantererfolg bei deren Stadtrivalen VfL Sindelfingen. „Mir war auch schon nach den Niederlagen gegen die Aufsteiger klar, dass meine Jungs das Kicken nicht verlernt haben. Wir haben uns jetzt eine gute Basis erarbeitet, aber Rückschläge werden auch in Zukunft immer möglich sein“, sagt der MTV-Trainer Björn Lorer.

 

Seine Mannschaft sorgte im Floschenstadion schon nach einer knappen halben Stunde für klare Verhältnisse: Mert Özocak brachte die Gäste nach gerade einmal zwei Minuten in Führung, im Anschluss sorgten zweimal der Kapitän Raphael Hahn und erneut Özocak mit einem direkt verwandelten Freistoß für einen Dreierpack zwischen der 21. und 28. Spielminute und schon zur Pause für die Entscheidung.

Nach dem Wechsel erhöhten Michel-Angelo Triantafillou und Hahn mit seinem dritten Treffer zum Endstand. „Unsere ersten drei Schüsse aufs Tor im Spiel waren alle drin, das hat uns extrem geholfen“, konstatiert Lorer.

MTV-„Spieler des Spiels“

Raphael Hahn (Nominierungen: 1). Was dem MTV-Kapitän in Bezirksligazeiten regelmäßig gelungen war, schaffte er nun in der dritten Landesliga-Saison erstmalig, nämlich einen Dreierpack zu schnüren. Der Angreifer ist auch mit 37 Jahren noch immer ein Top-Torjäger mit feinem Näschen. 

VfL Sindelfingen: Bachmann – Dreher (13. Kotecki), Dittrich, Brendle (76. Maraslioglu), Schuckenböhmer (61. Horny) – Bakacs, Molitor (46. Biedma-Andrades), Kubitzsch (46. Bahadir), Ademi – Simao, Gamuzza.

MTV Stuttgart: Lalo – Janzen, Sufaj, Wiese (60. Mägerle), Weippert (46. Oehme) – Debrah (40. Trabelsi), Rudolph (65. Lukic)– Triantafillou, Özocak (82. Dominik Hug), Flach – Hahn.

Weitere Themen

Fußball: Landesliga: Doppelte Schockdiagnose bei Bernhausen – für Haug ein Alles-oder-Nichts-Spiel?

Fußball: Landesliga Doppelte Schockdiagnose bei Bernhausen – für Haug ein Alles-oder-Nichts-Spiel?

Die Vorschau zum 5. Spieltag: TSV Bernhausen, TV Echterdingen, MTV Stuttgart, TSV Plattenhardt. Während in Echterdingen die Luft dünner wird, will Bernhausen seinen Lauf fortsetzen.
Von Dominik Grill
Faustball: TV Stammheim: Lauf fortgesetzt: U-12-Junioren sind deutscher Meister

Faustball: TV Stammheim Lauf fortgesetzt: U-12-Junioren sind deutscher Meister

Der Stammheimer Nachwuchs tütet in Brettorf den fünften Titel in den vergangenen drei Jahren ein. Auch die U-12-Mädels konnten überzeugen.
Von Dominik Grill
Fußball: TSV Weilimdorf: Nach Auswärtsdebakel mit elf Toren stehen alle auf dem Prüfstand

Fußball: TSV Weilimdorf Nach Auswärtsdebakel mit elf Toren stehen alle auf dem Prüfstand

Der Fußball-Verbandsligist verliert bei den Sportfreunden Dorfmerkingen mit 2:9. Der Trainer Oliver Stierle kündigt eine knallharte Analyse und mögliche Konsequenzen an.
Von Marius Gschwendtner
Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen: Nach dreimal Rot und spätem K.o.: Trainer Di Frisco erhebt schwere Vorwürfe

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen Nach dreimal Rot und spätem K.o.: Trainer Di Frisco erhebt schwere Vorwürfe

Die Echterdinger verlieren gegen den FC Holzhausen trotz ihrer besten Saisonleistung dramatisch mit 1:2. Für zusätzlichen Frust sorgt ein Sportgerichtsurteil.
Von Franz Stettmer
Feldhockey: HTC Stuttgarter Kickers: Top-Torjäger Brandenstein weg, Duo aus Australien da

Feldhockey: HTC Stuttgarter Kickers Top-Torjäger Brandenstein weg, Duo aus Australien da

Der HTC Stuttgarter Kickers startet am Wochenende in die Zweitliga-Saison auf dem Feld. Trotz Umbruch im Kader geht der Blick nach oben – mit neuem Coach und internationalen Kräften.
Von Marius Gschwendtner
Frauen-Fußball: FSV Waldebene-Ost: Im neuen Kickers-Dress gleich an die Spitze?

Frauen-Fußball: FSV Waldebene-Ost Im neuen Kickers-Dress gleich an die Spitze?

Die Fußballerinnen des Oberligisten FSV Waldebene Stuttgart-Ost gehen mit einer Reihe von Zugängen in die erste Saison der neuen Fußball-Ehe.
Von Dominik Grill
U19-Ruderer Julius Watzka: Mit 17 im Maschinenraum des Deutschland-Achters: „Bring ordentlich Kraft mit“

U19-Ruderer Julius Watzka Mit 17 im Maschinenraum des Deutschland-Achters: „Bring ordentlich Kraft mit“

Der 17-jährige Julius Watzka vom Stuttgart-Cannstatter Ruderclub gewinnt bei den Junioren-Weltmeisterschaften Bronze. Dabei war seine Nominierung für das Nationalteam gefährdet.
Von Torsten Streib
Tischtennis: Sportbund Stuttgart: Vorfreude auf das „große Abenteuer“

Tischtennis: Sportbund Stuttgart Vorfreude auf das „große Abenteuer“

Der DJK Sportbund Stuttgart startet zum ersten Mal mit einem Frauenteam in der zweiten Liga. Wie viel die Saison kostet und auf welchem Neuzugang die größten Hoffnungen ruhen.
Von Harald Landwehr
Fußball-Verbandsliga: 6. Spieltag: Enttäuschung für Calcio: Der Wunschstürmer sagt ab

Fußball-Verbandsliga: 6. Spieltag Enttäuschung für Calcio: Der Wunschstürmer sagt ab

Im Spiel gegen den Vizemeister muss es nun das bisherige Personal richten. Derweil geht der TSV Weilimdorf auf weite Fahrt – und entschuldigt sich dessen Trainer bei einem Spieler.
Von Franz Stettmer
Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Zwei überragende Torhüter und eine Kartenflut im ersten Spitzenspiel der Saison

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 Zwei überragende Torhüter und eine Kartenflut im ersten Spitzenspiel der Saison

Nach zwei Spieltagen sind nur noch zwei Teams verlustpunktfrei. Ein Heumadener trifft im Derby dreifach. Und bei den Sportfreunden geht der Einstand des nächsten neuen Trainers schief.
Von Marius Gschwendtner
Weitere Artikel zu MTV Stuttgart Landesliga Württemberg
 