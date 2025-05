Der MTV Stuttgart feiert gegen den GSV Maichingen den höchsten Sieg der Saison. Die Kräherwald-Elf wird von ihrem Kapitän früh auf die Siegerstraße gebracht.

Harald Landwehr 11.05.2025 - 20:32 Uhr

Bislang war für den MTV Stuttgart das 6:1 in Darmsheim aus der Hinserie als höchster Saisonsieg in der Fußball-Landesliga notiert. An diesem Sonntag hat die Mannschaft von Trainer Björn Lorer nun noch einen draufgesetzt und den GSV Maichingen mit 6:0 vom Feld gefegt. Ein Ergebnis, das aufhorchen lässt. Bis zu diesem Spieltag waren die Gäste immerhin das drittbeste Rückrundenteam hinter dem TSV Bernhausen und dem MTV selbst. „Das war von uns heute eine sehr gelungene Mischung aus Konzentration und Spaß. So etwas würde ich gerne immer sehen“, sagte Lorer mit einem Lob an sein Team.