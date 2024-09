Der Vorjahresaufsteiger fertigt den aktuellen Aufsteiger TV Darmsheim auf dessen Platz mit 6:1 ab. Und das, obwohl der eigentlich wichtigste Spieler fehlt.

Harald Landwehr 22.09.2024 - 20:10 Uhr

Das hat gut getan. Der MTV Stuttgart hat in der Fußball-Landesliga zum zweiten Mal in dieser Saison alle drei Zähler vom gegnerischen Sportgelände entführt und dabei sogar noch etwas für die Tordifferenz getan. Der Endstand: ein 6:1 beim nach sechs Spieltagen weiterhin punktlosen Schlusslicht TV Darmsheim. Dabei hätte das Ergebnis nach Ansicht des Gästetrainers Björn Lorer sogar noch deutlicher ausfallen können. In der Tabelle klettern die Seinen auch so auf den siebten Platz.