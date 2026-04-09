Mitten im Abstiegskampf ist beim Tabellenvorletzten eines bereits entschieden: Björn Lorer hört auf. Die Hintergründe und welche Chancen der Coach für den Saisonendspurt noch sieht.
09.04.2026 - 14:41 Uhr
Landesliga oder Bezirksliga? Doch noch ein großes Aufbäumen im Tabellenkeller – oder aber die Bestätigung des aktuellen Trends, demzufolge für die Fußballer des MTV Stuttgart mittlerweile alle Zeichen auf Abstieg stehen? Das sind die Fragen, die sich beim Vorletzten des Klassements an den neun verbleibenden Spieltagen dieser Saison klären müssen. Eine andere ist dagegen inzwischen beantwortet. Vor der Heimpartie an diesem Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Waldhausen ist klar, dass sich der Verein für die nächste Saison einen neuen Trainer suchen muss.