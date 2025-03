Mit ihrem 4:1 gegen den SC Geislingen klettern die Stuttgarter auf den dritten Tabellenplatz. Vor allem zwei Spieler erwischen einen Sahnetag.

Harald Landwehr 30.03.2025 - 20:26 Uhr

Mit dem 4:1-Sieg des MTV Stuttgart in der Fußball-Landesliga gegen den SC Geislingen sind gleich zwei Meilensteine erreicht: Zum einen gelang den vor zwei Jahren in diese Spielklasse aufgestiegenen Kräherwald-Kickern im vierten Anlauf der erste dreifache Punktgewinn gegen den Traditionsclub aus dem Eybacher Tal. Zum anderen macht der Trainer Björn Lorer in Anbetracht von nun vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen und dem Sprung auf Tabellenplatz drei unter ein Kapitel einen Haken. „Das Thema Abstiegssorgen ist für diese Saison beendet. Jetzt schauen wir mal, was noch möglich ist“, sagt der Coach. Nur drei Zähler Abstand sind es zum Relegationsrang zwei. Allerdings hat der dort befindliche SV Waldhausen zwei Partien weniger ausgetragen. In drei Wochen stehen sich die beiden Teams auf der Ostalb im direkten Duell gegenüber.