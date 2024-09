Der Coach des MTV Stuttgart hadert nach der 1:2-Niederlage beim TSGV Waldstetten mit der Spielleitung des Schiedsrichters. Dass es nicht zu mehr gereicht hat, lag jedoch vornehmlich an der eigenen Mannschaft.

Marius Gschwendtner 29.09.2024 - 19:58 Uhr

Gebrauchter Tag für den MTV Stuttgart. Wäre die 1:2-Niederlage beim TSGV Waldstetten nicht ärgerlich genug, wird die Personallage beim Fußball-Landesligisten immer prekärer. In Götz Gaiser und Joel-Noah Graham fehlen für die Partie am kommenden Wochenende gegen den Titelanwärter Waldhausen nämlich zwei weitere Führungsspieler. Beide sahen am Samstag die Ampelkarte. Hinzu kam der Ausfall des Stammtorhüters Carl-Anders Zimmermann, bei dem nach einer Verletzung im Training ein Handbruch befürchtet wird. Für ihn stand der Ersatzmann Heiner Kaschner zwischen den Pfosten.