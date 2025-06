Der MTV Stuttgart hat seine zweite Saison in der Fußball-Landesliga mit einem Kantersieg beendet. In der finalen Partie gab es ein 7:0 gegen die SG Bettringen, wodurch die Kräherwald-Kicker insgesamt auf 50 Punkte und Rang vier im Abschlussklassement kommen. Obwohl es diesmal zwei Spiele weniger waren, verbuchte das Aufgebot von Trainer Björn Lorer 13 Zähler mehr als in seinem Premierenjahr.