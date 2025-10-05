Fußball-Landesliga Nach Bierkrug-Trip wieder auf Kurs
Der TSV Bernhausen sorgt mit einem 3:1-Sieg bei der SV Böblingen für kollektives Aufatmen am Fleinsbach.
Die Fußballer des TSV Bernhausen atmen auf. Nach drei Niederlagen in Folge in der Landesliga-Staffel 2 haben sie an diesem Sonntag einen 3:1-Erfolg bei der SV Böblingen eingefahren. „Die Punkte sind das Wichtigste. Alles andere interessiert in ein paar Tagen keinen mehr“, sagt der Trainer Roko Agatic, der sich für eine spezielle Vorbereitung entschieden hatte. Im Rahmen des Teambuildings war er mit den Seinen am Donnerstag auf dem Wasen. Bierkrüge stemmen statt Bälle spielen.