Fußball-Landesliga: Nach Bierkrug-Trip wieder auf Kurs

Die Fußballer des TSV Bernhausen atmen auf. Nach drei Niederlagen in Folge in der Landesliga-Staffel 2 haben sie an diesem Sonntag einen 3:1-Erfolg bei der SV Böblingen eingefahren. „Die Punkte sind das Wichtigste. Alles andere interessiert in ein paar Tagen keinen mehr“, sagt der Trainer Roko Agatic, der sich für eine spezielle Vorbereitung entschieden hatte. Im Rahmen des Teambuildings war er mit den Seinen am Donnerstag auf dem Wasen. Bierkrüge stemmen statt Bälle spielen.

Dass seine Mannschaft kicken kann, hat sie von der ersten Minute an gezeigt. Sie dominierte die Anfangsphase. Dennoch geriet sie nach einem starken Solo von Marvin Pietruschka in Rückstand (12.). „Das war zu einfach“, sagt Agatic. Nach einer Ecke glich Ovidiu-George Sterian aus (16.). Danach ließen die Gäste zwei Großchancen liegen. Den fälligen eigenen Führungstreffer holte Mihael Tomic erst in der zweiten Hälfte nach (68.). Und schließlich sorgte Oliver Lujic per Strafstoß für die Vorentscheidung (74.). Von diesem Zeitpunkt an war der Gegner nur noch zu zehnt auf dem Platz. Böblingens Alban Dodoli sah für sein Foulspiel zum Elfmeter Gelb-Rot.

„Wir wussten, dass sie spielerisch stark sind“, sagt Agatic mit Blick auf die Gastgeber. „Aber unter dem Strich haben wir es gut gemacht.“ Deshalb war der Sieg am Ende aus seiner Sicht auch sehr verdient. Agatics Fazit: „Wir haben einen guten Schritt nach vorne gemacht und ein wichtiges Lebenszeichen gesendet.“

Bernhausens „Spieler des Spiels“

Ovidiu-George Sterian. War als zweikampfstärkster Spieler des Bernhausener in der Defensive stets auf dem Posten und erzielte zudem das wichtige 1:0. (Nominierungen: 1) SV Böblingen: Zivny - Körtge Corral, Häßler, Hamman, Calemba (77. Schragner) – Carneiro de Carvalho, Arellano-Torres, Böck (77. Hlebec), Dodoli – Pietruschka, Lendl (46. Hornung). TSV Bernhausen: Gavric – Vidic, Lujic, Sterian, Meinlschmidt – Gümüssu (62. Demir) – Tomic (79. Kranz), Milos, Jordacevic (46. Henneh), Rangelov (69. Walz) – Matanovic (85. Stegl).