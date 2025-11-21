Fußball-Landesliga Nächste Bernhausener „Sauerei“ im Sommer?
Beim TV Echterdingen darf sich der Interimscoach neue Hoffnung auf eine Beförderung machen. Der TSV Plattenhardt und der MTV Stuttgart wollen gegen das Spitzenduo überraschen.
Es geht auf die Zielgerade im Fußballjahr 2025. An diesem Wochenende letzter Hinrundenspieltag, eine Woche später Abschluss und dann ab in die Winterpause. Während der TV Echterdingen, der TSV Plattenhardt und der MTV Stuttgart allesamt die Punkte gegen den drohenden Abstieg aus der Landesliga benötigen, will der TSV Bernhausen sich am anderen Ende, ganz oben, in eine gute Ausgangslage bringen, um beim Restart am ersten März-Wochenende 2026 weiter um den Titel mitmischen zu können.