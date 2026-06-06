Fussball-Landesliga: Neuhausen bleibt sicher drin, Köngen darf nachsitzen

Ugur Yilmaz und Domenic Brück, die Trainer der hiesigen Fußball-Landesligisten FV Neuhausen und TSV Köngen, verbrachten den Samstagabend noch lange im Kreis ihrer Mannschaft. Beide waren sehr zufrieden, beide zu Recht, aber aus unterschiedlichen Gründen. Yilmaz hat sich mit dem 1:0-Sieg bei seinem künftigen Club TSV Bernhausen vom FVN verabschiedet, Brücks Köngener haben durch den 4:3-Erfolg beim MTV Stuttgart Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation gesichert. Die startet schon am Mittwoch mit dem Spiel beim FV Rot-Weiß Weiler im Allgäu.

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„Egal, wie die Relegation ausgeht, es ist jetzt schon der größte Erfolg in der Geschichte des Vereins“, erklärte Brück, der das Spiel in Stuttgart zum „Achtelfinale“ auf dem Weg in die Verbandsliga erklärt hatte. Denn damit es tatsächlich mit dem Sprung nach oben klappt, muss sich die Mannschaft nun in der Relegation gegen drei Kontrahenten durchsetzen. Das Spiel beim bereits als Absteigern feststehenden MTV war so schwer, wie es Brück erwartet hatte. „Das ist eine super Mannschaft, die eigentlich zu unrecht da unten steht“, erklärte der Coach. Die Köngener lagen sogar mit 1:2 zurück – aber sie hatten ja Yannik Kögler. Der Stürmer hatte schon zur Köngener Führung getroffen (19.). Nachdem Filip Primorac (37.) und Daniel Henschke (50.) die Partie gedreht hatten, brachte Kögler sein Team wieder auf die Sieger- und Relegationsstraße (55./Strafstoß; 59./90.). Stuttgarts Filip Primorac sorgte für den Endstand.

TSV Köngen: Vogelmann; Durst, Vrljicak, Panne (70. Nikita Jason Hidennach), Herz, Schadt (53. Schlotterbeck), Kimi Hindennach, Lander, Brück, Dober (53. Rüttinger), Kögler (90.+1 Schäberle).

TSV Bernhausen – FV Neuhausen0:1

„Wir sind Amateure, aber wir sind professionell genug“, sagte FVN-Noch-Trainer Yilmaz zu den Umständen des Gastspiels in Bernhausen. Die Bernhausener hatten noch eine Mini-Chance auf die Relegation, die sich durch den Köngener Sieg aber ohnehin erledigt hatte. Die Neuhausener mussten die allerletzten Zweifel am Klassenverbleib beseitigen. „Ich bin froh, dass wir es aus eigener Kraft geschafft haben“, sagte Yilmaz, „die Jungs haben es gut gemacht.“ David Govorusic erzielte in der 61. Minute das Tor des Tages. Yilmaz geht nun, begleitet von vier Spielern und seinem Assistenten Lucio Fanelli, mit einem guten Gefühl die wenigen Kilometer rüber nach Bernhausen: „Wir haben die Mannschaft in der Bezirksliga übernommen und übergeben sie in der Landesliga.“

FV Neuhausen: Rudnicki; Plattenhardt, Mozer, Weckerle (81. Arslan), Wanner (32. Memic), Schestakow, Güth (89. Colic), Govorusic (86. Andretti), Schenk (68. Potsolidis), Fickeisen, Fritz.