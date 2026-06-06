Fussball-Landesliga Neuhausen bleibt sicher drin, Köngen darf nachsitzen
Der
TSV Köngen sichert zum Abschluss der Saison dank vier Kögler-Tore Relegationsplatz zwei, der FV Neuhausen gewinnt in Bernhausen.
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TSV Köngen sichert zum Abschluss der Saison dank vier Kögler-Tore Relegationsplatz zwei, der FV Neuhausen gewinnt in Bernhausen.
Ugur Yilmaz und Domenic Brück, die Trainer der hiesigen Fußball-Landesligisten FV Neuhausen und TSV Köngen, verbrachten den Samstagabend noch lange im Kreis ihrer Mannschaft. Beide waren sehr zufrieden, beide zu Recht, aber aus unterschiedlichen Gründen. Yilmaz hat sich mit dem 1:0-Sieg bei seinem künftigen Club TSV Bernhausen vom FVN verabschiedet, Brücks Köngener haben durch den 4:3-Erfolg beim MTV Stuttgart Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation gesichert. Die startet schon am Mittwoch mit dem Spiel beim FV Rot-Weiß Weiler im Allgäu.