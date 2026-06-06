 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. Neuhausen bleibt sicher drin, Köngen darf nachsitzen

Fussball-Landesliga Neuhausen bleibt sicher drin, Köngen darf nachsitzen

Fussball-Landesliga: Neuhausen bleibt sicher drin, Köngen darf nachsitzen
1
David Plattenhardt (links) und Max Wanner spielen in Bernhausen auch bei ihrem künftigen Club vor. Foto: Günter E. Bergmann

Der
TSV Köngen sichert zum Abschluss der Saison dank vier Kögler-Tore Relegationsplatz zwei, der FV Neuhausen gewinnt in Bernhausen.

Ugur Yilmaz und Domenic Brück, die Trainer der hiesigen Fußball-Landesligisten FV Neuhausen und TSV Köngen, verbrachten den Samstagabend noch lange im Kreis ihrer Mannschaft. Beide waren sehr zufrieden, beide zu Recht, aber aus unterschiedlichen Gründen. Yilmaz hat sich mit dem 1:0-Sieg bei seinem künftigen Club TSV Bernhausen vom FVN verabschiedet, Brücks Köngener haben durch den 4:3-Erfolg beim MTV Stuttgart Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation gesichert. Die startet schon am Mittwoch mit dem Spiel beim FV Rot-Weiß Weiler im Allgäu.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Rückkehr in die Fußball-Bezirksliga: Der TSV Deizisau ist wieder „da, wo er hingehört“

Rückkehr in die Fußball-Bezirksliga Der TSV Deizisau ist wieder „da, wo er hingehört“

Die Deizisauer machen mit dem 1:0 beim FV Plochingen II die Rückkehr in die Bezirksliga klar. Die Plochinger verabschieden sich mit einer starken Vorstellung aus der Kreisliga A.

MTV Stuttgart – TSV Köngen 3:4

„Egal, wie die Relegation ausgeht, es ist jetzt schon der größte Erfolg in der Geschichte des Vereins“, erklärte Brück, der das Spiel in Stuttgart zum „Achtelfinale“ auf dem Weg in die Verbandsliga erklärt hatte. Denn damit es tatsächlich mit dem Sprung nach oben klappt, muss sich die Mannschaft nun in der Relegation gegen drei Kontrahenten durchsetzen. Das Spiel beim bereits als Absteigern feststehenden MTV war so schwer, wie es Brück erwartet hatte. „Das ist eine super Mannschaft, die eigentlich zu unrecht da unten steht“, erklärte der Coach. Die Köngener lagen sogar mit 1:2 zurück – aber sie hatten ja Yannik Kögler. Der Stürmer hatte schon zur Köngener Führung getroffen (19.). Nachdem Filip Primorac (37.) und Daniel Henschke (50.) die Partie gedreht hatten, brachte Kögler sein Team wieder auf die Sieger- und Relegationsstraße (55./Strafstoß; 59./90.). Stuttgarts Filip Primorac sorgte für den Endstand.

TSV Köngen: Vogelmann; Durst, Vrljicak, Panne (70. Nikita Jason Hidennach), Herz, Schadt (53. Schlotterbeck), Kimi Hindennach, Lander, Brück, Dober (53. Rüttinger), Kögler (90.+1 Schäberle).

Unsere Empfehlung für Sie

Besondere Trainer-Konstellation: Yilmaz’ Zukunftsspiel

Besondere Trainer-Konstellation Yilmaz’ Zukunftsspiel

Der Trainer des FV Neuhausen will die noch nicht ganz bedeutungslose Partie bei seinem künftigen Club TSV Bernhausen „normal“ angehen.

TSV Bernhausen – FV Neuhausen0:1

„Wir sind Amateure, aber wir sind professionell genug“, sagte FVN-Noch-Trainer Yilmaz zu den Umständen des Gastspiels in Bernhausen. Die Bernhausener hatten noch eine Mini-Chance auf die Relegation, die sich durch den Köngener Sieg aber ohnehin erledigt hatte. Die Neuhausener mussten die allerletzten Zweifel am Klassenverbleib beseitigen. „Ich bin froh, dass wir es aus eigener Kraft geschafft haben“, sagte Yilmaz, „die Jungs haben es gut gemacht.“ David Govorusic erzielte in der 61. Minute das Tor des Tages. Yilmaz geht nun, begleitet von vier Spielern und seinem Assistenten Lucio Fanelli, mit einem guten Gefühl die wenigen Kilometer rüber nach Bernhausen: „Wir haben die Mannschaft in der Bezirksliga übernommen und übergeben sie in der Landesliga.“

FV Neuhausen: Rudnicki; Plattenhardt, Mozer, Weckerle (81. Arslan), Wanner (32. Memic), Schestakow, Güth (89. Colic), Govorusic (86. Andretti), Schenk (68. Potsolidis), Fickeisen, Fritz.

Weitere Themen

Letzter Spieltag der Fußballsaison: SG Eintracht Sirnau schafft es trotz 1:6 noch in die Relegation

Letzter Spieltag der Fußballsaison SG Eintracht Sirnau schafft es trotz 1:6 noch in die Relegation

Der VfB Oberesslingen/Zell gelingt in der Kreisliga A der direkte Klassenverbleib, die SGE hat noch eine Chance darauf. Altbach II gegen Wernau II in der Kreisliga-B-Relegation.
Von Steffen Wahr
Abstiegskampf in der Bezirksliga: Plochingen gerettet, Berkheim in der Relegation

Abstiegskampf in der Bezirksliga Plochingen gerettet, Berkheim in der Relegation

Erst Verwirrung, dann Erleichterung: Der FV Plochingen bleibt in der Fußball-Bezirksliga, der TSV Berkheim bekommt trotz der 1:7-Klatsche in Frickenhausen eine Chance in der Relegation.
Von Sigor Paesler
Finale Fußball-Bezirkspokal: SV Ebersbach holt den Bezirkspokal

Finale Fußball-Bezirkspokal SV Ebersbach holt den Bezirkspokal

Die Ebersbacher sind nach dem Sieg gegen den VfL Kirchheim alleiniger Rekordsieger. Bei den Frauen gewinnt die SGM Aufhausen/Nellingen.
Von sip
Kurzmeldungen aus dem Sport: Axel Steffens geht zum TV Oeffingen

Kurzmeldungen aus dem Sport Axel Steffens geht zum TV Oeffingen

Der ehemalige Handball-Kapitän des TV Plochingen schließt sich dem Oberliga-Aufsteiger an. Aero-Club Esslingen segelt auf Platz zwei.
Von max/sip
Hochspannung im Amateurfußball: „Krasse Konstellation“ am letzten Fußball-Spieltag

Hochspannung im Amateurfußball „Krasse Konstellation“ am letzten Fußball-Spieltag

Es ist noch jede Menge Spannung geboten: Deizisau möchte alles klarmachen, Plochingen und Berkheim wollen sich retten.
Von Sigor Paesler
Hallenradsport-Meisterschaften: RKV Denkendorf feiert DM-Silber

Hallenradsport-Meisterschaften RKV Denkendorf feiert DM-Silber

Der RKV Denkendorf glänzt bei den deutschen Hallenradsport-Meisterschaften der Schüler in Duderstadt mit zwei Podestplätzen. Der RC Oberesslingen geht leer aus.
Von Reiner Schuler
Deutsche Wasserball-Meisterschaft: SSV Esslingen holt Gold bei der U18-DM

Deutsche Wasserball-Meisterschaft SSV Esslingen holt Gold bei der U18-DM

Die U-18-Wasserballerinnen des SSV Esslingen gewinnen im heimischen Freibad souverän die deutsche Meisterschaft. Im Finale gelingt gegen den SC Chemnitz die Revanche für das Vorjahr.
Von Robin Kern
Ende der Fußball-SGM: TSV Lichtenwald startet nach Abstieg in die Kreisliga C neu

Ende der Fußball-SGM TSV Lichtenwald startet nach Abstieg in die Kreisliga C neu

Nach dem Abstieg in die Fußball-Kreisliga C endet die SGM mit dem FC Winterbach. Der TSV Lichtenwald tritt wieder eigenständig an – und setzt auf ein neues Spielertrainer-Duo.
Von Robin Kern
Von Ostfildern zum TuS Vinnhorst: Luis Foege wagt nach Neustart bei der HSG Ostfildern den nächsten Schritt

Von Ostfildern zum TuS Vinnhorst Luis Foege wagt nach Neustart bei der HSG Ostfildern den nächsten Schritt

Nach langer Verletzungszeit findet Handballer Luis Foege bei seinem Heimatverein HSG Ostfildern zurück auf die Platte. Nun zieht es ihn zum Drittligisten TuS Vinnhorst nach Hannover.
Von Robin Kern
Aufstieg eines Traditionsvereins: Das Comeback des TSVW Esslingen

Aufstieg eines Traditionsvereins Das Comeback des TSVW Esslingen

Vier Jahre nach dem kompletten Rückzug und zehn Jahre nach dem Abstieg kehrt der TSVW Esslingen in die Kreisliga A zurück – und will bleiben.
Von Sigor Paesler
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg MTV Stuttgart
 
 