Der TSV Plattenhardt ist von seinem Kader überzeugt und holt nur einen Neuzugang. Auch sonst bleibt unter dem neuen Trainer vieles beim Alten.
03.03.2026 - 17:00 Uhr
Alles wie bisher, nur ein bisschen besser, so will man beim TSV Plattenhardt die Rückrunde in der Fußball-Landesliga angehen. Der Aufsteiger möchte sich nach der soliden Hinserie nicht von seinem Weg abbringen lassen, auch wenn der Cheftrainer nicht mehr Slobodan Markovic heißt, sondern Pierre Eiberger und dieser als Spielertrainer fungiert.