Fußball Landesliga Ohmes gegen Gudzevic – das Stürmer-Duell im Derby
Haris Gudzevic (TSV Heimerdingen) und Ennio Ohmes (SV Leonberg/Eltingen) sind die Top-Torschützen ihrer Clubs – und kennen ihre Gegenspieler gut im Derby am Samstag.
Haris Gudzevic (TSV Heimerdingen) und Ennio Ohmes (SV Leonberg/Eltingen) sind die Top-Torschützen ihrer Clubs – und kennen ihre Gegenspieler gut im Derby am Samstag.
Man muss schon ein wenig im Internet kramen, bis man zum bislang letzten Punktspiel-Derby zwischen dem TSV Eltingen und dem TSV Heimerdingen in der digitalen Welt vordringt – am 24. April 2016 war’s. Die Partie an der Weissacher Straße endete 4:4, mit dabei waren damals schon ein paar Kicker, die auch heute noch für ihr Team aktiv sind.