Fußball-Landesliga: Plattenhardt gelingt der Überraschungssieg in Unterzahl

Sie gilt als das Prunkstück des Fußball-Landesliga-Aufsteigers TSV Plattenhardt: die Offensive. 115 Tore erzielte das Team in der vergangenen Bezirksliga-Saison; allen voran der Torschützenkönig Aristidis Perhanidis sorgte für weiche Knie bei den gegnerischen Abwehrspielern (40 Treffer). Zusätzlich gelang mit der Verpflichtung von Torjägerjuwel Fabjian Krpan ein echter Transfercoup. Im Schatten der beiden drohte der dritte Mann im Angriffsdreizack unterzugehen. Oder etwa nicht? Zum Auftakt der neuen Runde war es an diesem Sonntag nun jedenfalls eben jener Ekrem Servi, der mit dem Tor des Tages für die Überraschung sorgte. 1:0 gewann er mit den Seinen beim MTV Stuttgart – nach zweijähriger Landesliga-Abstinenz ist die Plattenhardter Rückkehr fürs Erste geglückt.

Für den Gäste-Trainer Slobodan Markovic war es das erste Landesliga-Spiel überhaupt. „Und dann gleich drei Punkte gegen einen starken Gegner, ich bin glücklich“, sagte der Meistermacher. Zur Wahrheit gehört aber auch: Der hochgelobte Plattenhardter Angriff präsentierte sich noch nicht als die erhoffte, gut geölte Offensivmaschine. Zum einen fehlte Krpan, der im Kroatien-Urlaub weilt, zum anderen fand die Doppelspitze, bestehend aus Perhanidis und Servi, nur schwer ins Spiel. Die Zwei mussten sich immer wieder tief fallen lassen und die Bälle in der eigenen Hälfte abholen – auch, weil der MTV mit resolutem Spiel im Mittelfeld die Plattenhardter Angriffsbemühungen zunächst im Keim erstickte. Darüber hinaus machte sich das urlaubsbedingte Fehlen von Pierre Eiberger, dem spielenden Co-Trainer und Mittelfeldmotor, bemerkbar.

Da die Kräherwald-Kicker ihrerseits Probleme im Aufbauspiel hatten, entwickelte sich eine Partie der Marke Hausmannskost – diplomatisch ausgedrückt. Oder deutlicher: „Es war zum Angucken ein furchtbares Spiel“ – so das Urteil von MTV-Coach Björn Lorer. Seine Beobachtung: „Hektisch, zerfahren, viele Fehler auf beiden Seiten. Ein typisches erstes Saisonspiel, in dem wenig funktioniert.“

Mit leichten Vorteilen für die Heimelf in puncto Feldpräsenz, aber in Anbetracht der Chancenarmut einem verdienten 0:0, ging es in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff war es dann Servi, der in Sachen Unterhaltungswert für Wiedergutmachung sorgte. Einen von Tom Eichhorn tief aus der eigenen Hälfte geschlagenen Ball pflückte der 22-Jährige mustergültig herunter, zog nach innen und brachte die Kugel unbedrängt im langen Eck unter (53.).

In der Folge blieb das spielerische Niveau zwar überschaubar, doch es entwickelte sich ein umkämpftes Duell auf Augenhöhe – mit Kraftvorteilen auf Seiten der Gastgeber. „An der Fitness hat es nicht gelegen“, sagt Lorer, „aber im Kopf sind wir noch nicht ganz da.“ Selbiges habe sich bereits in der Trainingswoche abgezeichnet, dementsprechend kam der enttäuschende Auftritt für den Coach wenig überraschend.

Überrumpelt wurde seine Mannschaft dagegen vor dem Anpfiff. Wie sich herausstellte, fehlte Khalil Lalo, der am Kräherwald als neuer Stammtorhüter eingeplant ist, die Einsatzberechtigung. Der Grund: Im WFV-Pokalspiel gegen den TSGV Waldstetten Ende Juli (0:5) hatte zwar dessen Teamkollege Egzon Sufaj Gelb-Rot gesehen, eingetragen wurde vom Schiedsrichter aber offenbar versehentlich Lalo. Auf die Schnelle ließ sich das Missverständnis nicht mehr ausräumen. Gegen Plattenhardt musste zwischen den Pfosten kurzfristig der Altmeister Carl-Anders Zimmermann einspringen, der seine Karriere nach der vergangenen Saison eigentlich beendet hat. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Lorer kopfschüttelnd.

Kurz vor dem Abpfiff ging es dann auch noch einmal heiß her. Plattenhardts Kapitän Emre Göcer holte sich wegen Meckerns Gelb-Rot ab und erwies damit seinen auf dem Zahnfleisch gehenden Teamkollegen einen Bärendienst. Zu diesem Zeitpunkt waren Servi und Perhanidis bereits mit Krämpfen ausgewechselt. Am Ende brachten die Gäste aber die Führung über die Zeit.

Die Erkenntnis bei deren Trainer Markovic: „Wir sind noch nicht fit genug, aber der Teamgeist stimmt.“ Ob der Schütze des goldenen Tores das Nachsehen haben wird, sobald Krpan aus dem Urlaub zurück ist? Mitnichten: „Wir werden mit drei Stürmern spielen. Die Jungs sind viel zu gut“, sagt Markovic über den Offensivdreizack Perhanidis, Krpan und Servi.

MTV-“Spieler des Spiels“

Till Flach: Der Mittelfeldakteur gewann vor allem in Hälfte eins viele Zweikämpfe und war gewohnt lauffreudig. Zählte auch im Aufbauspiel noch zu den überzeugendsten Spielern.

Plattenhardts „Spieler des Spiels“

Tobias Hornung. War auf beiden Flügeln zu finden und überzeugte immer wieder mit starken Offensivläufen sowie präzisen Flanken. Hatte Pech, dass die Abnehmer im Zentrum nicht ihr übliches Niveau erreichten.

MTV Stuttgart: Zimmermann – Wiese (46. Al-Tayeh), Weippert, Oehme, Redzic (59. Triantafillou) – Henschke (59. Rudolph), Walz (72. Lukic), Flach, Dominik Hug (46. Graham) – Hahn, Özocak.TSV Plattenhardt: Grbic – Gyselincks, Straub (85. Vöhl), Nemanja Markovic, Eichhorn – Hornung, Göcer, Dieringer (75. Sefer), Blazek (85. Zugac) – Perhanidis (71. Hörz), Servi (82. Boketsu).