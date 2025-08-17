 
Fußball-Landesliga Plattenhardt gelingt der Überraschungssieg in Unterzahl

Fußball-Landesliga: Plattenhardt gelingt der Überraschungssieg in Unterzahl
1
Erzielte das Tor des Tages – nicht per Kopf, sondern mit dem linken Innenfuß: Ekrem Servi vom TSV Plattenhardt. Foto: Günter Bergmann

Der Aufsteiger feiert zum Auftakt einen 1:0-Sieg beim MTV Stuttgart. Während der Kapitän vom Platz fliegt, sorgt beim Gastgeber ein Schiedsrichterirrtum für Verwirrung.

Sport: Dominik Grill (grd)

Sie gilt als das Prunkstück des Fußball-Landesliga-Aufsteigers TSV Plattenhardt: die Offensive. 115 Tore erzielte das Team in der vergangenen Bezirksliga-Saison; allen voran der Torschützenkönig Aristidis Perhanidis sorgte für weiche Knie bei den gegnerischen Abwehrspielern (40 Treffer). Zusätzlich gelang mit der Verpflichtung von Torjägerjuwel Fabjian Krpan ein echter Transfercoup. Im Schatten der beiden drohte der dritte Mann im Angriffsdreizack unterzugehen. Oder etwa nicht? Zum Auftakt der neuen Runde war es an diesem Sonntag nun jedenfalls eben jener Ekrem Servi, der mit dem Tor des Tages für die Überraschung sorgte. 1:0 gewann er mit den Seinen beim MTV Stuttgart – nach zweijähriger Landesliga-Abstinenz ist die Plattenhardter Rückkehr fürs Erste geglückt.

 

Für den Gäste-Trainer Slobodan Markovic war es das erste Landesliga-Spiel überhaupt. „Und dann gleich drei Punkte gegen einen starken Gegner, ich bin glücklich“, sagte der Meistermacher. Zur Wahrheit gehört aber auch: Der hochgelobte Plattenhardter Angriff präsentierte sich noch nicht als die erhoffte, gut geölte Offensivmaschine. Zum einen fehlte Krpan, der im Kroatien-Urlaub weilt, zum anderen fand die Doppelspitze, bestehend aus Perhanidis und Servi, nur schwer ins Spiel. Die Zwei mussten sich immer wieder tief fallen lassen und die Bälle in der eigenen Hälfte abholen – auch, weil der MTV mit resolutem Spiel im Mittelfeld die Plattenhardter Angriffsbemühungen zunächst im Keim erstickte. Darüber hinaus machte sich das urlaubsbedingte Fehlen von Pierre Eiberger, dem spielenden Co-Trainer und Mittelfeldmotor, bemerkbar.

Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg MTV Stuttgart
 