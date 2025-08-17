Fußball-Landesliga: Plichtaufgabe erfüllt – Rangelov schnürt den Doppelpack

Die in den vergangenen Wochen im Verbandspokalwettbewerb präsentierte Frühform des TSV Bernhausen hat auch zum Punktspielstart in der Fußball-Landesliga gehalten. Auch ohne sechs fehlende Stammspieler (vier im Urlaub, zwei gesperrt) und ohne den Cheftrainer Roko Agatic (ebenfalls im Urlaub) bezwangen die Filderstädter am Sonntag den Aufsteiger 1. FC Eislingen mit 2:0. „Insgesamt war es ein etwas glücklicher Sieg. Eislingen war in der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft und hätte mit mehr Genauigkeit vor unserem Tor durchaus etwas mitnehmen können“, sagt der Teammanager Joachim Epple, der besonders in der Schlussphase merkte, wie dem ersatzgeschwächten eigenen Verbund die Kräfte schwanden.

„Nach dem schweren Pokalspiel gegen Hofherrnweiler unter der Woche haben uns Körner gefehlt. Wir haben uns mehr oder weniger ins Ziel geschleppt“, sagt Epple, der an der Seitenlinie zusammen mit dem Co-Trainer Ali Karakoc die Verantwortung übernahm. Die Grundlage für die ersten drei Punkte der Saison schufen die „Veilchen“ bereits in den ersten 18 Spielminuten mit zwei Treffern zur 2:0-Führung. Der Torschütze hieß beide Male Bogdan Rangelov: Der ehemalige Regionalligakicker (Lok Leipzig und Babelsberg) war mit einem schönen Schlenzer aus 20 Metern zur Stelle (8.) und legte dann nach, indem er einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter verwandelte (18.). Zuvor hatte Rangelov bereits die Querlatte des gegnerischen Gehäuses getroffen – und tat dies in der Schlussphase der Partie noch ein weiteres Mal.

Dass es von Epple und den anderen Bernhausener Verantwortlichen trotzdem ein großes Lob für die Gäste aus dem Filstal gab, lag daran, dass der Wiederaufsteiger die Partie in den zweiten 45 Minuten spielerisch bestimmte. Sein einziges Manko: Er war im Abschluss zu harmlos. „Das ist eine sehr robuste, technisch starke Truppe. Wenn die immer so auftreten wie heute und vor dem Tor noch gefährlicher werden, dann spielen die eine ruhige Saison fern jeglicher Abstiegssorgen“, prognostiziert Epple.

In der Endphase mussten die Bernhausener ihrerseits noch einen Platzverweis für ihren Abwehrmann Erik Meinlschmidt mit Ampelkarte wegen wiederholten Foulspiels hinnehmen.

Bernhausens „Spieler des Spiels“

Bogdan Rangelov. Zwei Tore, ein herausgeholter Strafstoß und zwei Lattentreffer. Am ersten Spieltag gab es für diese Rubrik kein Vorbeikommen am überragenden Offensivakteur. TSV Bernhausen: Livancic – Henneh, Ege, Sterian, Meinlschmidt – Vidic – Rangelov (89. Lombardo), Jordacevic, Böhmer (63. Walz), Kranz (92. Markic) – Demir (95. Seddon). 1. FC Eislingen: Kuhn – Gromer (83. Köse), Leonhardt, Bühler, Hölzli – Reichert (46. Sari) – Arngold, Hodzic (61. Pauen), Öztürk, Egrlic (61. Cseri) – Durna (81. Gianni).