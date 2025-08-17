Fußball-Landesliga: Plichtaufgabe erfüllt – Rangelov schnürt den Doppelpack

Die in den vergangenen Wochen im Verbandspokalwettbewerb präsentierte Frühform des TSV Bernhausen hat auch zum Punktspielstart in der Fußball-Landesliga gehalten. Auch ohne sechs fehlende Stammspieler (vier im Urlaub, zwei gesperrt) und ohne den Cheftrainer Roko Agatic (ebenfalls im Urlaub) bezwangen die Filderstädter am Sonntag den Aufsteiger 1. FC Eislingen mit 2:0. „Insgesamt war es ein etwas glücklicher Sieg. Eislingen war in der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft und hätte mit mehr Genauigkeit vor unserem Tor durchaus etwas mitnehmen können“, sagt der Teammanager Joachim Epple, der besonders in der Schlussphase merkte, wie dem ersatzgeschwächten eigenen Verbund die Kräfte schwanden.