 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Plichtaufgabe erfüllt – Rangelov schnürt den Doppelpack

Fußball-Landesliga Plichtaufgabe erfüllt – Rangelov schnürt den Doppelpack

Fußball-Landesliga: Plichtaufgabe erfüllt – Rangelov schnürt den Doppelpack
1
Mann des Spiels: Bogdan Rangelov vom TSV Bernhausen. Foto: Günter Bergmann

Der TSV Bernhausen gewinnt zum Start gegen den Aufsteiger 1. FC Eislingen mit 2:0. In Abwesenheit des Trainers und mehrerer Stammspieler sorgt Bogdan Rangelov für besondere Momente.

Die in den vergangenen Wochen im Verbandspokalwettbewerb präsentierte Frühform des TSV Bernhausen hat auch zum Punktspielstart in der Fußball-Landesliga gehalten. Auch ohne sechs fehlende Stammspieler (vier im Urlaub, zwei gesperrt) und ohne den Cheftrainer Roko Agatic (ebenfalls im Urlaub) bezwangen die Filderstädter am Sonntag den Aufsteiger 1. FC Eislingen mit 2:0. „Insgesamt war es ein etwas glücklicher Sieg. Eislingen war in der zweiten Hälfte die bessere Mannschaft und hätte mit mehr Genauigkeit vor unserem Tor durchaus etwas mitnehmen können“, sagt der Teammanager Joachim Epple, der besonders in der Schlussphase merkte, wie dem ersatzgeschwächten eigenen Verbund die Kräfte schwanden.

 

„Nach dem schweren Pokalspiel gegen Hofherrnweiler unter der Woche haben uns Körner gefehlt. Wir haben uns mehr oder weniger ins Ziel geschleppt“, sagt Epple, der an der Seitenlinie zusammen mit dem Co-Trainer Ali Karakoc die Verantwortung übernahm. Die Grundlage für die ersten drei Punkte der Saison schufen die „Veilchen“ bereits in den ersten 18 Spielminuten mit zwei Treffern zur 2:0-Führung. Der Torschütze hieß beide Male Bogdan Rangelov: Der ehemalige Regionalligakicker (Lok Leipzig und Babelsberg) war mit einem schönen Schlenzer aus 20 Metern zur Stelle (8.) und legte dann nach, indem er einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter verwandelte (18.). Zuvor hatte Rangelov bereits die Querlatte des gegnerischen Gehäuses getroffen – und tat dies in der Schlussphase der Partie noch ein weiteres Mal.

Unsere Empfehlung für Sie

WFV-Pokal: Kracherlose für den TSV Bernhausen und den TSV Weilimdorf

WFV-Pokal Kracherlose für den TSV Bernhausen und den TSV Weilimdorf

Beide Stuttgart/Filder-Teams bekommen es im Achtelfinale des Wettbewerbs mit attraktiven Gegnern zu tun.

Dass es von Epple und den anderen Bernhausener Verantwortlichen trotzdem ein großes Lob für die Gäste aus dem Filstal gab, lag daran, dass der Wiederaufsteiger die Partie in den zweiten 45 Minuten spielerisch bestimmte. Sein einziges Manko: Er war im Abschluss zu harmlos. „Das ist eine sehr robuste, technisch starke Truppe. Wenn die immer so auftreten wie heute und vor dem Tor noch gefährlicher werden, dann spielen die eine ruhige Saison fern jeglicher Abstiegssorgen“, prognostiziert Epple.

In der Endphase mussten die Bernhausener ihrerseits noch einen Platzverweis für ihren Abwehrmann Erik Meinlschmidt mit Ampelkarte wegen wiederholten Foulspiels hinnehmen.

Bernhausens „Spieler des Spiels“

Bogdan Rangelov. Zwei Tore, ein herausgeholter Strafstoß und zwei Lattentreffer. Am ersten Spieltag gab es für diese Rubrik kein Vorbeikommen am überragenden Offensivakteur. TSV Bernhausen: Livancic – Henneh, Ege, Sterian, Meinlschmidt – Vidic – Rangelov (89. Lombardo), Jordacevic, Böhmer (63. Walz), Kranz (92. Markic) – Demir (95. Seddon). 1. FC Eislingen: Kuhn – Gromer (83. Köse), Leonhardt, Bühler, Hölzli – Reichert (46. Sari) – Arngold, Hodzic (61. Pauen), Öztürk, Egrlic (61. Cseri) – Durna (81. Gianni).

Weitere Themen

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen: Der neue Kapitän trifft zum Tor des Tages

Fußball: Calcio Leinf.-Echterdingen Der neue Kapitän trifft zum Tor des Tages

Auswärts geht nichts? Der Oberliga-Absteiger zeigt mit einem 1:0-Sieg in Hofherrnweiler, dass doch. Ein Spieler ragt dabei heraus – und einer steht als weiterer Neuer im Aufgebot.
Von Franz Stettmer
Fußball: TSV Weilimdorf: Siegpremiere und ein Blitztransfer aus Portugal

Fußball: TSV Weilimdorf Siegpremiere und ein Blitztransfer aus Portugal

Der Stuttgarter Neu-Verbandsligist gewinnt das Aufsteigerduell in Rottenburg mit 4:1. Mit dabei ist ein überraschender kurzfristiger Neuzugang.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Über Arjen Robben und das Wiedersehen mit dem Ex-Verein

Fußball-Landesliga Über Arjen Robben und das Wiedersehen mit dem Ex-Verein

Die Partie beim FV Neuhausen bedeutet für den TV Echterdingen auch ein Wiedersehen mit Ugur Yilmaz. Der heutige Trainer spricht auch über seinen Ex-Club.
Von Torsten Streib
Fußball-Landesliga, Staffel 2: Vor dem Start: Zugänge, Abgänge, Ziele, Tipps – alle 16 Teams in der Übersicht

Fußball-Landesliga, Staffel 2 Vor dem Start: Zugänge, Abgänge, Ziele, Tipps – alle 16 Teams in der Übersicht

Die Staffel 2 der Landesliga startet am Wochenende in die neue Saison. Ein Blick auf die Ausgangslage der Mannschaften.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Landesliga vor dem Start: Titelfavoritenfluch und ein Toptransfer

Fußball-Landesliga vor dem Start Titelfavoritenfluch und ein Toptransfer

Vor dem Auftakt an dieem Wochenende führen zwei Teams das Favoriten- Ranking klar an. Und eines verpflichtet einen ehemaligen Bundesliga-Kicker.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Das „Lila Monster“ hat noch nicht fertig

Fußball-Landesliga Das „Lila Monster“ hat noch nicht fertig

Nach zwei tollen Jahren will der TSV Bernhausen den nächsten Entwicklungsschritt machen – mit einem weiteren Aufstieg? Der Trainer glaubt, dass sich im Kader manch einer wundern wird.
Von Franz Stettmer
Fußball-WFV-Pokal: Scarcelli schießt seinen Ex-Verein aus dem Wettbewerb

Fußball-WFV-Pokal Scarcelli schießt seinen Ex-Verein aus dem Wettbewerb

Der TSV Weilimdorf zieht durch das Tor des Tages von Riccardo Scarcelli gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen ins Achtelfinale ein. Derweil beendet Calcio die Partie nur zu neunt.
Von Torsten Streib
WFV-Pokal: TSV Bernhausen: Der Jüngste macht große Fußball-Show

WFV-Pokal: TSV Bernhausen Der Jüngste macht große Fußball-Show

Nach einem furiosen 5:1 gegen die TSG Hofherrnweiler steht der TSV Bernhausen im Pokalachtelfinale. Zwei Spieler ragen heraus – und zwei andere erhalten vom Verband längere Sperren.
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga: Alle Mann zurück auf „Los“, nächster Teil

Fußball-Landesliga Alle Mann zurück auf „Los“, nächster Teil

Der TV Echterdingen befindet sich im erneuten Neuaufbau. Nach der vergangenen Seuchensaison lechzen alle nach Besserung. Doch ist der Kader ausreichend aufgestellt?
Von Franz Stettmer
Fußball-Landesliga vor der Runde: Den Spielern geht’s an den Geldbeutel

Fußball-Landesliga vor der Runde Den Spielern geht’s an den Geldbeutel

Der MTV Stuttgart geht mit einem konstanten Kader in die Runde und peilt erneut die Top fünf an. Für den erneuten Fall unnötiger Platzverweise gibt es nun „schmerzliche“ Maßnahme.
Von Torsten Streib
Weitere Artikel zu Landesliga Württemberg
 