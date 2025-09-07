Fußball Landesliga Rote Karte wirft SV Leonberg/Eltingen aus der Bahn
Keine Punkte für den SV Leonberg/Eltingen im Duell der Aufsteiger: Beim SSV Schwäbisch Hall zogen die personell dezimierten Gäste den Kürzeren – trotz eigener Führung.
In der Nachspielzeit warfen die Kicker des SV Leonberg/Eltingen alle Mann nach vorn, auch Torhüter Julian Bär stürmte mit, um vielleicht doch noch das 2:2 zu erzielen – doch der Assistent hob die Fahne, als Bär in aussichtsreicher Position im Strafraum an den Ball kam. Abseits. „Es war ganz knapp“, sagte SV-Trainer Robert Gitschier, „schade drum, wäre eine gute Chance gewesen. Aber die Niederlage wirft uns nicht um.“