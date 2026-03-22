Fußball – Landesliga Rückschläge für Köngen und Neuhausen
Beide Fußball-Teams kassieren eine Niederlage. Die eine ist knapp, die andere deutlich.
Beide Fußball-Teams kassieren eine Niederlage. Die eine ist knapp, die andere deutlich.
Bei den Landesliga-Fußballern des FV Neuhausen folgte drei Tage nach dem 4:2-Coup gegen den TSV Bernhausen, den zukünftigen Club von Trainer Ugur Yilmaz, die Ernüchterung: Gegen den SV Böblingen gab es eine 0:3-Pleite und die Neuhausener rutschten in der Tabelle auf den 12. und damit einen Platz vor dem Relegationsrang. Der TSV Köngen hat derweil beim 1:2 (0:0) die zweite Niederlage im dritten Spiel des Jahres kassiert, bleibt aber Tabellenführer.