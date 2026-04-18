Fußball-Landesliga: Sahin Üste ist neuer Trainer des MTV Stuttgart – Oldie Raphael Hahn verlängert

Das letzte Wort in Sachen künftiger Liga ist noch nicht gesprochen, doch am Kräherwald gibt man sich realistisch. „Es sieht schon stark nach Bezirksliga aus“, sagt Luca Luchetta, der Spielleiter des MTV Stuttgart, vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Bad Boll . Klarheit gibt es indes bei der Nachfolge von Trainer Björn Lorer – für den nach fünf Jahren aus privaten Gründen am Sommer Schluss beim (Noch-) Landesligisten ist.

An diesem Freitagabend wurde dies auch der Mannschaft verkündet: gestatten, Sahin Üste. Der 39-Jährige war zuletzt in Diensten des TSV Münchingen – und das höchst erfolgreich, was ihm letztlich – so paradox es klingen mag – zum Verhängnis wurde. Mit dem Team stieg er aus der Kreisliga A auf und befand sich nach einer überraschend starken Hinrunde auf dem Durchmarsch Richtung Landesliga.

Macht beim MTV Stuttgart weiter: Torjäger Raphael Hahn (Mitte). Foto: Archiv Günter Bergmann

Während der ambitionierte Üste aufsteigen wollte, gab es mit der Vereinsführung Zerwürfnisse über die sportliche Zielsetzung, was letztlich zum Rauswurf des Coaches führte. Ein Eigentor der Verantwortlichen. Die Rechnung hat der Verein nämlich ohne die Mannschaft gemacht. Rund 90 Prozent der ersten Mannschaft haben sich damals mit dem Coach solidarisiert und sind zurückgetreten.

Doch wie kam der Kontakt Üstes mit dem MTV zustande? „Ganz einfach“, sagt Luchetta, „ein Arbeitskollege unseres Fußball-Abteilungsleiters Jochen Hug hat ihm Üste empfohlen und wir haben uns zu einigen Gesprächen getroffen und wurden uns einig“.

Welcher Kader Üste dann zur Verfügung stehen wird, ist noch unklar. Fest steht bisher nur der Abgang von Mittelfeldspieler Mertcan Özocak zum Liga-Konkurrenten TSV Bernhausen. Der 34-jährige Abwehrspieler Philipp Weippert begibt sich in den fußballerischen Ruhestand. Wie zu hören war, sollen noch weitere Oldies die Kickstiefel an den bekannten Nagel hängen. Aber dabei sei das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, sagt Luchetta und verweist auf die nächste Woche. „Da kann ich mehr sagen.“

Ein Oldie ist unter anderem der mehrfache Bezirksliga-Torschützenkönig und aktuell beste interne Schütze mit elf Treffern Raphael Hahn. Der 37-Jährige wäre grundsätzlich auch ein „Aufhör-Kandidat“. Doch Luchetta widerspricht: „Davon war nie die Rede, Rapha macht weiter.“

Bleibt noch der Alltag, und da müssen die MTVler am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Bad Boll ran. Dieser hat sich nach drei Siegen in Serie – unter anderem gegen den Klassenprimus TSV Köngen – im Meisterrennen zurückgemeldet. Ein schwerer Brocken also für die Stuttgarter, wobei Lucetta weiß: „Die wollen Fußball spielen, solche Teams liegen uns besser.“