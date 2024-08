Nach einer rauschenden Aufstiegssaison ist der TSV Bernhausen prompt zurück in der Landesliga. Nun gilt es, die Lehren aus den Erfahrungen von vor zwei Jahren zu ziehen. Deshalb hat der Verein 13 Spieler neu dabei, darunter ein ehemaliger Zweitliga-Kicker.

Franz Stettmer 15.08.2024 - 18:30 Uhr

Als Trainerfrau hat man es auch nicht leicht. Da weilt man im Urlaub in Kroatien. Sonne, Strand, Meer. Also eigentlich alles wunderbar. Aber was macht der Göttergatte? Hängt ständig am Handy. Ohne Fußball und die hierzu neuesten Informationen aus der Wahlheimat geht es für Roko Agatic halt auch in diesen eineinhalb Wochen nicht. Zumal dann nicht, wenn zuhause in Filderstadt die Uhr gerade in Richtung einer sportlich großen Stunde tickt.