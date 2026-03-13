Vor dem aktuellen 18. Spieltag erhält der Filderclub die befürchtete bittere Diagnose. Derweil will der Tabellennachbar TV Echterdingen das nächste Spitzenteam stolpern lassen.
13.03.2026 - 15:00 Uhr
Der eine gegen einen der Aufstiegsanwärter, gegen den es im Hinspiel eine 0:5-Schlappe gab. Der andere gegen das Team, das gerade den Spitzenreiter abgewatscht hat. Der TV Echterdingen und der TSV Plattenhardt stehen in der Fußball-Landesliga am Sonntag vor schweren Aufgaben. Vorab haben sich für die Filderstädter in einer Angelegenheit die schlimmsten Befürchtungen bestätigt.