Die SKV Rutesheim verspielt in der Landesliga beim 3:2-Erfolg gegen SSV Schwäbisch Hall fast noch einen Drei-Tore-Vorsprung.

Henning Maak 06.04.2025 - 12:30 Uhr

Der Rutesheimer Coach Christopher Baake war bei der Abschlussbesprechung kurz nach dem Schlusspfiff sichtlich angefressen. Dreimal war auf dem Sportplatz Bühl laut und vernehmlich das Sch-Wort zu vernehmen. „Wie kann man eine souveräne 3:0-Führung so leichtfertig aufs Spiel setzen. Es war klar abgesprochen, dass die Partie durch viel Ballbesitz sicher zu Ende gespielt werden sollte“, schimpfte der SKV-Trainer ungehalten. Stattdessen spielte der gerade erst eingewechselte Hannes Obert in der 75. Minute 25 Meter vor dem eigenen Tor SSV-Stürmer Zarda Serbest Mohammed den Ball in die Füße, der das Spielgerät allerdings kläglich aus elf Metern über die Latte drosch.Doch nur eine Minute später verlor die SKV erneut den Ball in der eigenen Hälfte, diesmal behielt der kurz zuvor eingewechselte Florent Kodrolli die Nerven vor SKV-Keeper Silas Wöhr und verkürzte auf 3:1. Dieser Treffer machte den bis dahin offensiv biederen Gästen sichtbar Mut, sie drängten massiv auf den Anschlusstreffer. Der fiel dann auch zu Beginn der Nachspielzeit: Der flinke Daniel Obot war nach einer Balleroberung an der Mittellinie schneller als sein Gegenspieler und traf frei vor Silas Wöhr zum 3:2. Und hätte der SKV-Schlussmann nicht zwei Minuten später Kopf und Kragen bei einem langen Ball riskiert, hätten sich die Gastgeber mit einer Punkteteilung begnügen müssen – die völlig unnötig gewesen wäre.