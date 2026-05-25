Fußball Landesliga SKV Rutesheim bleibt auf Meisterkurs – Torjäger erzielt Saisontreffer 29 und 30
Der Tabellenführer SKV Rutesheim setzt sich in der Fußball-Landesliga beim Absteiger SV Kaisersbach nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 4:1 durch.
Der Tabellenführer SKV Rutesheim setzt sich in der Fußball-Landesliga beim Absteiger SV Kaisersbach nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 4:1 durch.
Eine Woche nach dem 2:2 im Gipfeltreffen beim Tabellenzweiten FV Löchgau hat die SKV Rutesheim ihre Pflichtaufgabe am drittletzten Spieltag in der Landesliga beim als Absteiger feststehenden SV Kaisersbach mit Bravour erfüllt.