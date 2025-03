Landesligist SKV Rutesheim feiert gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar einen 4:0-Heimsieg und verkürzt damit den Abstand auf die Aufstiegsränge.

Manuel Schust 16.03.2025 - 14:00 Uhr

Nach dem 3:2-Auswärtssieg in Neckarsulm in der vergangenen Woche hat die SKV Rutesheim am Samstag die nächsten drei Zähler in der Landesliga einfahren können. Anders als in der Vorwoche war das Team von Trainer Christopher Baake diesmal auf dem Kunstrasenplatz des Stadion Bühl von Beginn an die tonangebende Mannschaft. „Das war mal ein Spiel, das von außen schön und entspannt anzuschauen war“, betonte Coach Baake nach dem Schlusspfiff schmunzelnd. „Sonst ist ja immer nervenaufreibend und Anspannung pur angesagt. Aber wir waren diesmal von Sekunde eins an hellwach und überlegen.“Tatsächlich war die Partie nur wenige Sekunden alt, als sich die SKV bereits die erste Großchance erarbeitet hatte. Über die linke Seite kommend hatte der agile Patric Vaihinger den Ball auf Marcel Held gespielt, der frei zum Schuss aus unmittelbarer Tornähe kam. Doch der 20-jährige Mittelfeldspieler scheiterte an Torhüter Andre Poslovsky. Wenig später ließ Pascal Maier eine weitere Großchance aus.