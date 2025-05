Der Fußball-Landesligist aus Rutesheim empfängt zum letzten Heimspiel der Saison die Spvgg Satteldorf – das hat ein bisschen was von einem Endspiel.

Wollte man Spannung herbeireden, so wie das TV-Reporter manchmal versuchen, wenn noch zehn Minuten zu spielen sind, es aber 0:3 steht und die Partie eigentlich entscheiden ist, dann könnte man die Begegnung der SKV Rutesheim gegen die Spvgg Satteldorf an diesem Samstag (15.30 Uhr) im Sportpark Bühl zum Endspiel um Platz vier in der Landesliga ausrufen.