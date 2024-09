Der Fußball-Landesligist trifft am Freitagabend auf den FSV Waiblingen, der als einziges Team in der Liga ohne Verlustpunkt und Gegentor ist.

Henning Maak 04.09.2024 - 18:30 Uhr

Eine echte Standortbestimmung wartet auf die SKV Rutesheim, wenn am Freitagabend (19.30 Uhr) der Landesliga-Spitzenreiter FSV Waiblingen seine Visitenkarte im Sportpark Bühl abgibt. Die Mannschaft des ehemaligen Bundesliga-Profis Giuseppe Catizone (VfB Stuttgart, 1. FC Saarbrücken) hat einen optimalen Start in die neue Saison hingelegt. In den ersten drei Saisonspielen gab es drei Siege, dabei kassierte die Mannschaft nicht einmal ein Gegentor.