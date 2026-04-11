Der Favorit behielt im Landesliga-Derby die Oberhand: Der Tabellenzweite SKV Rutesheim setzte sich recht souverän über den TSV Heimerdingen mit 3:1 (3:1) hinweg.

Flemming Nave 11.04.2026 - 11:10 Uhr

Die SKV Rutesheim holte am Freitagabend gegen den TSV Heimerdingen einen 3:1-Heimsieg in der Landesliga. Nach Toren von Laurin Stütz (14., 36.) und Maxim Russ (43.) für Rutesheim sowie Haris Gudzevic (25.) mit einem umstrittenen Strafstoß für Heimerdingen erlebten die gut 400 Zuschauer im Rutesheimer Sportpark Bühl eine vergleichsweise ereignisarme zweite Hälfte.