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  6. SKV Rutesheim gewinnt rabiates Spiel in Pleidelsheim

Fußball Landesliga SKV Rutesheim gewinnt rabiates Spiel in Pleidelsheim

Fußball Landesliga: SKV Rutesheim gewinnt rabiates Spiel in Pleidelsheim
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SKV-Kicker Tobias Gebbert (li.) macht Bekanntschaft mit der harten Gangart der Pleidelsheimer um Kapitän Daniel Pfeiffer. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die SKV Rutesheim gewinnt ein schwieriges Spiel beim GSV Pleidelsheim mit 3:2, verliert aber Markus Wellert, der hart gefoult und wohl schlimm verletzt wurde.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Der Kunstrasenplatz an der Pleidelsheimer Blumenstraße gehört mit sicher nicht zu den liebsten Plätzen von Christopher Baake, trotz des wichtigen 3:2-Erfolges seiner SKV Rutesheim beim örtlichen GSV.

 

„Ein erwartet schweres Spiel. Auf dem extrem kleinen Kunstrasen muss man eigentlich neun gegen neun spielen“, befand der Trainer. Die Gastgeber gingen „rustikal und brutal zu Werke“, wie Baake fand. Vor allem Markus Wellert wurde von der gehörig in die Mangel genommen. Das hinderte den bulligen Stürmer jedoch nicht daran, nach acht Minuten von links auf Laurin Stütz querzulegen, der am zweiten Pfosten seiner Spezialität nachkam und Rutesheim aus kurzer Distanz in Führung schoss.

Stürmer Markus Wellert (re.) musste nach mehreren harten Duellen ausgewechselt werden. Foto: Andreas Gorr

Der Gegner nutzte in der 23. Minute die geringen Maße ihres Platzes aus, „jeder Einwurf war wie eine Ecke“, meinte der SKV-Coach. Nach einem solchen Einwurf wurde der Ball vom Pleidelsheims Dominik Kaiser aus dem Getümmel über die Linie gedrückt. Kein schönes Tor, wie Baake fand, dafür traf seine Mannschaft in der Folge umso ansehnlicher.

Obert muss für Wellert rein – und trifft

In der vierten Minute der Nachspielzeit legte Stütz auf Hannes Obert quer, der die Kugel mit der Hacke ins Tor beförderte. Der Schütze war nach 39 Minuten für Wellert eingewechselt worden, der unter starken Fußschmerzen litt, „vielleicht auch einen Rippenbruch oder eine Prellung, sie haben ihn richtig malträtiert“, schimpfte Baake auf die Gegner, die auch abseits des Platzes für eine Stimmung sorgten, welcher der Gästetrainer als unangenehm empfand. Doch seine Spieler zeigten die richtige Antwort auf diese Umstände, die SKV verteidigte die hohen Bälle des GSV souverän und ging entsprechend mit der 2:1-Führung in die Pause.

Wieder schlägt er zu: Laurin Stütz (Mi.) trifft zum 1:0. Foto: Baumann/Julia Rahn/Julia Rahn

Diese hielt bis zur 73. Minute, nach einem erneuten Einwurf der Gäste gelang Patrick Sirch der erneute Ausgleich. „Aber was sie können, können wir auch“, kommentierte Baake den Siegtreffer, nach einem Einwurf der SKV kam Maxim Russ im Rückraum an den Ball und versenkte diesen links unten zum umjubelten Siegtreffer. Zuvor hatte die Mannschaft noch drei große Möglichkeiten ungenutzt gelassen, die sich aus dem hohen Anlaufen des GSV ergaben. Die Gäste bespielten die sich öffnenden Räume, nutzten jedoch die Chancen, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, nicht aus. „Dann wäre es ein einfacheres Ding gewesen, aber in Rutesheim gibt es nichts Einfaches oder Langweiliges, gefühlt immer Puls 180“, schmunzelte Trainer Baake.

Was Baake aus dem Spiel mitnimmt

Mit dem knappen Auswärtssieg kontert die SKV Rutesheim den nächsten Sieg des FV Löchgau und verteidigt die Tabellenführung. Christopher Baake blendet die tabellarische Situation weiter konsequent aus, wie er betonte: „Wir müssen liefern, am Ende ist aller andere egal. Wenn wir liefern, bleiben wir auf Platz eins, so einfach ist die Rechnung. Deswegen interessiert uns das noch nicht.“ Der Trainer verwies auch auf das ausstehende Rückspiel gegen den Verfolger. Für den Kampf um die Spitze nimmt der Coach positive Erkenntnisse aus dem ersten Sieg in Pleidelsheim seit 2004 mit. „Wir haben eine brutale Entwicklung gemacht, solche Spiele hätten wir in der Vergangenheit nicht gewonnen. Darauf können die Jungs extrem stolz sein,“ lobte Baake sein Team.

SKV Rutesheim: Göbel – Riedlinger (87. Kiloko), Rudloff, Schneider – Grau (82. Maier), Russ (79. Crepaldi), Gebbert, Heiler – Held (90. Walter) - Stütz, Wellert (39. Obert)

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