Fußball Landesliga SKV Rutesheim gewinnt rabiates Spiel in Pleidelsheim
Die SKV Rutesheim gewinnt ein schwieriges Spiel beim GSV Pleidelsheim mit 3:2, verliert aber Markus Wellert, der hart gefoult und wohl schlimm verletzt wurde.
Die SKV Rutesheim gewinnt ein schwieriges Spiel beim GSV Pleidelsheim mit 3:2, verliert aber Markus Wellert, der hart gefoult und wohl schlimm verletzt wurde.
Der Kunstrasenplatz an der Pleidelsheimer Blumenstraße gehört mit sicher nicht zu den liebsten Plätzen von Christopher Baake, trotz des wichtigen 3:2-Erfolges seiner SKV Rutesheim beim örtlichen GSV.