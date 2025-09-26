Fußball Landesliga SKV Rutesheim hält Ball flach vor dem Derby
Vor dem Spiel am Sonntag beim TSV Heimerdingen hält sich der ungeschlagene Landesliga-Primus zurück. SKV-Trainer Christopher Baake ärgert sich über den Fußball-Verband.
Abgerechnet wird zum Schluss. Das ist nicht nur der Titel eines eines Westerns aus den 1970er, es könnte auch der Grundsatz eines Kellners sein – und selbst im Fußball hat der Titel seine Berechtigung.