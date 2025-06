Sechster ist die SKV Rutesheim vor dem letzten Spieltag in der Landesliga – und kann noch je zwei Ränge aufwärts oder abwärts rutschen. „Da wir uns schon in fünf Wochen zur Vorbereitung auf die neue Saison wiedersehen, gehe ich davon aus, dass sich alle mit einem positiven Ergebnis in die kurze Sommerpause verabschieden wollen“, vermutet Trainer Christopher Baake, der am Samstag (15.30 Uhr) schon nicht mehr in Weinstadt an der Seite stehen wird, sondern dies seinem Co-Trainer Pascal Haug überlässt. Er ist dann im Urlaub.