Fußball-Landesligist SKV Rutesheim erwartet am Samstag den SV Breuningsweiler und will den ersten Sieg gegen einen Nicht-Aufsteiger – sowie zum ersten Mal in dieser Saison zu Hause gewinnen.

Henning Maak 26.09.2024 - 13:13 Uhr

Sieben Punkte hat die SKV Rutesheim in den ersten sechs Spielen in dieser Saison gesammelt. Die beiden Siege gelangen jeweils auswärts und gegen Aufsteiger: Bei der SGM Krumme Ebene Neckar gab es am dritten Spieltag einen 2:1-Erfolg, beim SSV Schwäbisch Hall am vergangenen Wochenende ein 1:0. Auf eigenem Platz steht bisher nur ein einziger Zähler vom 3:3 gegen den Absteiger Sportunion Neckarsulm zu Buche, gegen die beiden Spitzenteams FSV Waiblingen und TSV Ilshofen gab es trotz guter spielerischer Leistungen Niederlagen.