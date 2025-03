Die SKV Rutesheim hat im Kampf um den Aufstieg in der Landesliga im Spitzenspiel beim FSV Waiblingen eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen. Der Tabellenvierte unterlag beim Tabellenzweiten mit 1:4. „Das ist natürlich ein herber Rückschlag – vor allem, weil wir das Spiel in der ersten halben Stunde bestimmt haben“, bedauerte SKV-Trainer Christopher Baake.

Die Rutesheimer vergaben in den ersten 30 Minuten mehrere gute Möglichkeiten zur Führung. Stattdessen kamen die Gastgeber mit ihrer ersten Torchance zur 1:0-Führung nach einer halben Stunde: Nach einer schönen Kombination wurde der Ball beim Pass in den Rutesheimer Strafraum zweimal abgefälscht, Marvin Zimmerman hatte am langen Pfosten keine Mühe, den Ball über die Linie zu drücken (29.).

SKV Rutesheim verpasst die Führung

Der Gegentreffer brachte die Gäste sichtbar aus dem Konzept, innerhalb von sechs Minuten erhöhte der FSV Waiblingen durch Torjäger Marcel Zimmermann mit seinen Saisontoren Nummer 18 und 19 (35., 36.) auf 3:0. Dennoch gab sich die SKV nicht auf und hatte den optimalen Start in Halbzeit zwei: Laurin Stütz verkürzte nach weniger als einer Zeigerumdrehung nach schöner Vorarbeit von Markus Wellert auf 1:3 (46.). Anschließend war die Partie von vielen Verletzungsunterbrechungen geprägt. Eine Unachtsamkeit in der SKV-Abwehr führte bereits nach 55 Minuten durch Luca Vullo zum 4:1-Endstand für den FSV Waiblingen. SKV Rutesheim: Wöhr – Riedlinger (46. Kogel), Rudloff, Ludwig – Vaihinger (62. Held), Gebbert, Russ, Schneider (71. Maier), Heiler (62. Di Viesti) – Wellert (89. Seeber), Stütz.