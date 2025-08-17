Fußball Landesliga: SKV Rutesheim lässt in der Fremde nichts anbrennen

So wünscht sich jeder Trainer einen Saisonstart: Die eigene Mannschaft gewinnt die Partie ohne größere Probleme und zeigt guten Fußball, außerdem verletzt sich kein einziger Spieler oder zieht sich ein Wehwehchen zu.

Das könnte die Kurzversion der Begegnung der SKV Rutesheim bei der SGM Krumme Ebene am Neckar lauten, die das Team von Christopher Baake mit 5:0 (1:0) souverän für sich entschieden hat. „Mit der Leistung der Mannschaft bin ich sehr zufrieden“, sagte der SKV-Chefcoach.

Rutesheimer Torjubel: Pascal Maier , Laurin Stütz und Maxim-Maurice Russ (v. li.) Foto: Andreas Gorr

Kommen wir aber zur etwas längeren Version der Auftaktpartie der Rutesheimer in dieser Landesliga-Saison. Der Start der SKV verlief etwas holprig, die ersten 23 Minuten bis zur Trinkpause fanden die Rutesheimer Kicker nicht richtig ins Spiel, weil sie die Räume nicht richtig besetzt hatten. Torchancen? Eine, aber die war kaum erwähnenswert. Die Erfrischungspause war dann ein Jungbrunnen für die Gäste – fortan bestimmten sie klar das Geschehen auf dem kleinen Rasenplatz in Gundelsheim.

Die Führung ließ nicht lange auf sich warten. In Minute 27 setzte sich Laurin Stütz nach Pass von Alexander Grau durch, sein Schuss prallte an die Latte – Pascal Maier stand goldrichtig und staubte zum 1:0 ab. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn die SGM ihre große Chance zum Ausgleich genutzt hätte. Doch die Gastgeber schossen den Foulelfmeter (Baake: „Den kann man durchaus geben“) übers Rutesheimer Tor (35.) – so ging die SKV mit der Führung in die Kabine.

Laurin Stütz (re./im Spiel gegen Pleidelsheim) trug sich mit zwei Treffern in der Torschützenliste ein. Foto: Baumann

Nach dem Seitenwechsel bot sich für die 200 Zuschauer das gleiche Bild. Die Rutesheimer schwangen den Taktstock, die SGM verteidigte. Innerhalb von zehn Minuten war die Fußball-Messe dann aber gelesen. Zweimal funktionierte die Co-Produktion Markus Wellert/Laurin Stütz wie ein Uhrwerk. Zweimal setzte sich Wellert außen durch, platzierte den Ball mit der Hereingabe scharf auf den ersten Pfosten – Stütz stand bereit und drückte den Ball über die Linie (50., 57.).

Beim 4:0 hielt Maxim Russ nach einem geblockten Schuss aus 18 Metern einfach drauf und hämmerte den Ball ins Tor (60.). Jay Niko Kiloko war schließlich zur Stelle, nachdem sich Stütz im Sprint durchgesetzt und den Ball im 16er quer gelegt hatte, Kiloko musste nur den Fuß fürs 5:0 dranhalten (75.). Beinahe hätte es noch einen Treffer Marke „Tor des Monats“ gegeben. SGM-Keeper Jonas Neuer hatte einen tiefen Pass der Rutesheim weit vor dem Tor per Fuß geklärt, doch der Befreiungsschlag landete bei Tobias Gebbert im Mittelkreis – der hielt aus 45 Metern Torentfernung mit viel Augenmaß drauf. „Ich dachte, der passt und geht rein“, sagte Christopher Baake. Doch der Ball prallte gegen die Latte und der zurückgeeilte Torhüter konnte ihn aufnehmen (80.).

Jay Niko Kiloko setzte mit dem 5:0 den Schlusspunkt des Spiels. Foto: Andreas Gorr

Der SKV-Trainer war auch mit fünf Treffern seiner Elf in der Balance, denn auch wenn sich das Ergebnis am Ende deutlich gestaltete, ist Baake davon überzeugt, dass „es nicht einfach ist, gegen die Krumme Ebene zu gewinnen“. Nach dem überzeugenden Start brennt die SKV Rutesheim nun auf das Derby gegen den ebenfalls mit einem überzeugenden Sieg gestarteten Lokalrivalen SV Leonberg/Eltingen am nächsten Freitag (19 Uhr) im Sportpark Bühl. „Da wird die Luft brennen“, verspricht Christopher Baake. SKV Rutesheim: Göbel – Kiloko, Ludwig (76. Walter), Rudloff – Grau, Held (59. Gebbert), Maier (69. Hadergjonaj), Russ (73. Schneider) – Heiler, Stütz, Wellert (63. Eiwen).