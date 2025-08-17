Fußball Landesliga SKV Rutesheim lässt in der Fremde nichts anbrennen
Der Fußball-Landesligist fertigt zum Saisonstart die SGM Krumme Ebene am Neckar mit 5:0 ab. Trainer Christopher Baake ist hoch zufrieden und freut sich aufs Derby.
Der Fußball-Landesligist fertigt zum Saisonstart die SGM Krumme Ebene am Neckar mit 5:0 ab. Trainer Christopher Baake ist hoch zufrieden und freut sich aufs Derby.
So wünscht sich jeder Trainer einen Saisonstart: Die eigene Mannschaft gewinnt die Partie ohne größere Probleme und zeigt guten Fußball, außerdem verletzt sich kein einziger Spieler oder zieht sich ein Wehwehchen zu.