Fußball Landesliga SKV Rutesheim: Maxim Russ mit Glück im Unglück
Fußball-Landesligist schlägt den GSV Pleidelsheim 2:0 (0:0) – verliert aber Maxim Russ verletzt und Markus Wellert mit Rot. Trainer Christopher Baake ist beim Umbau gefordert.
Was für eine Bilanz zum Saisonstart: Vier Spiele, vier Siege, 13 erzielte Treffer und lediglich ein Gegentor kassiert. Selbst die älteren aus der Fußball-Abteilung können sich nicht an einen Saisonauftakt erinnern, der diesem Traumstart gleichkäme.