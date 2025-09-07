Fußball Landesliga: SKV Rutesheim: Maxim Russ mit Glück im Unglück

Was für eine Bilanz zum Saisonstart: Vier Spiele, vier Siege, 13 erzielte Treffer und lediglich ein Gegentor kassiert. Selbst die älteren aus der Fußball-Abteilung können sich nicht an einen Saisonauftakt erinnern, der diesem Traumstart gleichkäme.

Und doch schaute nicht nur Trainer Christopher Baake am späten Freitagabend nach dem mühsam erkämpften, aber verdienten 2:0-Erfolg über Schlusslicht GSV Pleidelsheim drein, als hätten Diebe sämtliche Bälle des Vereins während der Partie entwendet – der 35-Jährige und alle SKV-Sympathisanten waren trotz der drei Punkte ziemlich ernüchtert.

SKV-Chefcoach Christopher Baake (li./mit Co-Trainer Alexander Wellert) blieb nicht lange entspannt auf der Bank sitzen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

„Der Sieg war teuer erkauft“, sagte der Coach und blickte auf die schlimme Verletzung von Maxim Russ (14.) sowie die Rote Karte für Markus Wellert (90.) zurück. Russ hatte sich den Fuß nach einem Eckball am Torpfosten verdreht – die Partie war für 35 Minuten unterbrochen, ehe der Mittelfeldspieler im Krankenwagen abtransportiert wurde. In der Causa Wellert hatte Schiedsrichter Julian Gack eine Tätlichkeit erkannt, als der SKV-Stürmer mit seinem Gegenspieler zu Boden ging, der Pleidelsheimer laut aufschrie und sich die Hände vors Gesicht hielt.

Zwei wichtige Akteure stehen di nächsten Spiele nicht mehr zur Verfügung. Maxim Russ, der auf der Sechserposition eingesetzt wird, und Markus Wellert, der kräftige Stoßstürmer und Torgarant, der bereits drei Saisontreffer auf dem Konto hat. „Das sind beides sehr wichtige Leute bei uns“, klagte Baake, der den Platzverweis in die Kategorie Fehlentscheidung einordnete: „Warum sollte Markus in dieser Situation eine Tätlichkeit begehen? Ich habe keinen Schlag gesehen.“

Der Augenblick der Verletzung: Maxim Russ (li.) bleibt mit dem linken Fuß am Torpfosten hängen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Offenbar aber Julian Gack; je nachdem, welche Tätlichkeit der Schiri in den Spielbericht schrieb, dürfte Markus Wellert wohl eine Sperre von mindestens vier Wochen aufgebrummt bekommen. Auch Maxim Russ wird einige Wochen ausfallen, wenngleich sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheitet haben. Die Röntgenbilder belegten: Am Fußgelenk ist nichts gebrochen, eine MRT-Untersuchung soll nun zeigen, inwieweit die Bänder verletzt worden sind. „Es scheint“, sagte Christopher Baake am Sonntag, „Maxim hat Glück im Unglück gehabt.“

Doppelsechs der SKV fällt komplett aus

Nun muss der SKV-Cheftrainer seine erfolgreiche Formation umbauen. Auf der Position vor der Abwehrkette kommt verschärfend dazu, dass Tobias Gebbert, die Nummer zwei der Doppel-Sechs neben Russ, für drei Monate berufsbedingt im Ausland verbringt. Ein Nachrück-Kandidat ist Neuzugang Marvin Boateng, der gegen Pleidelsheim für Russ eingewechselt wurde und der seine Pflichten „ordentlich erledigt“ (Baake) hat. Womöglich beordert der Cheftrainer zu ihm Kapitän Tim Rudloff aus der Kette auf die Sechs, auch Joshua Schneider käme infrage, obwohl er, wie Baake einräumt, „noch nie diese Position ausgefüllt hat“.

Maxim Russ blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht im Tor liegen. Die Partie wurde sofort unterbrochen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Kepple

Der Chefcoach der Rutesheimer muss zudem eine Lösung in der Offensive finden, wenn Markus Wellert für einige Woche auf der Tribüne schmoren muss. Lars Eiwen wäre vom Typus einer, der den Platz in der Spitze einnehmen könnte – allerdings verfügt der aus der SKV-Jugend aufgerückte 19-Jährige (noch) nicht über die kräftige Statur von Wellert, der seinen Körper im Zweikampf mit aller Kraft und Vehemenz einsetzt. „Dass Markus nun fehlt, ist eine Schwächung“, betonte Baake, „er war eminent wichtig.“

Dosenöffner Wellert sieht die Rote Karte

Denn Wellert fand den Dosenöffner gegen das Schlusslicht, das extrem tief stand und in Halbzeit eins im SKV-Strafraum so gefährlich war wie ein Schmetterling. Nachdem der Stürmer im Eins-gegen-eins mit GSV-Keeper Magnus Schüler noch die große Chance zur frühen Führung vergeben hatte (4.), stand er bei der punktgenauen Flanke von Yannik Riedlinger goldrichtig und wuchtete den Ball per Kopf ins Netz (66.). Zuvor hatte Boateng eine klare Chance allein vor dem Tor fahrlässig vergeben (56.). „Wir hätten früher schon alles klarmachen müssen“, kritisierte Baake die Effizient seines Teams.

Maxim Russ wird in den Krankenwagen verfrachtet und ins Krankenhaus gefahren. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Dabei hatten die SKV-Kicker den GSV diszipliniert mit gefühlt 80 Prozent Ballbesitz bespielt, der nur darauf bedacht war, die Null zu halten. „Wir wussten“, sagte Spielführer Rudloff, „wir haben die Qualität, ein Tor zu schießen und waren geduldig.“ Nach der Führung und einem Glücksmoment bei einem Lattenschuss von Pleidelsheim (88.) schnürte Gianluca Crepaldi mit dem 2:0 nach einem Konter in der Nachspielzeit den Punkte-Dreierpack. Doch die Jubelarien fielen nach dem Schlusspfiff in Moll aus. SKV Rutesheim: Göbel – Riedlinger, Rudloff, Ludwig, Maier (71. Crepaldi) – Russ (14. Boateng), Held (90+5 Walter) – Heiler (90+6 Hadergjonaj), Grau (88. Schneider), Stütz – Wellert.