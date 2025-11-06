Fußball Landesliga SKV Rutesheim mit Sorgen: Ein Stürmer gesperrt, einer angeschlagen
Die SKV Rutesheim erwartet in der Fußball-Landesliga das Kellerkind SV Kaisersbach – doch Trainer Christopher Baake kann im Sturm nicht aus dem Vollen schöpfen.
Eine Woche nach der Punkteteilung im Gipfeltreffen gegen den Spitzenreiter FV Löchgau (2:2) erwartet die SKV Rutesheim am Samstag (14.30 Uhr) im viertletzten Spiel der Hinrunde mit dem SV Kaisersbach einen Gegner aus dem Tabellenkeller.